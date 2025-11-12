Novo espaço de Belém pagará em PIX por materiais recicláveis

A cidade de Belém ganhou o primeiro Hub de Reciclagem da Região Norte. O equipamento localizado na praça Princesa Isabel fará pagamento por PIX para quem entregar materiais recicláveis. A cerimônia de inauguração ocorreu com na manhã desta quarta-feira (12) com o prefeito Igor Normando.

O projeto “Estação Preço de Fábrica”, coordenado pela Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp), em parceria com a startup de logística reversa Green Mining, insere Belém no mapa das cidades que adotam a inovação para fortalecer a cadeia de reciclagem e o empreendedorismo verde.

FUNCIONAMENTO - Instalado na praça Princesa Isabel, bairro da Condor, o Hub Estação Preço de Fábrica é um ponto de coleta e valorização de materiais recicláveis com o descarte correto resultando em remuneração direta e justa. O sistema é simples e eficaz: o cidadão, catador autônomo ou cooperativa informa o PIX (cadastrado com CPF) e entrega o material reciclável (plástico, vidro, alumínio, papelão, metais). Em seguida, o resíduo é pesado, classificado e o pagamento é feito por PIX semanal, toda sexta-feira, para quem acumular um saldo de, no mínimo, dez reais.

O projeto é uma resposta direta a três desafios históricos de Belém: baixa valorização dos catadores e cooperativas; falta de incentivo financeiro direto para a população que pratica coleta seletiva; e necessidade de reduzir o descarte irregular e aumentar a taxa de reciclagem na capital.

A instalação do espaço pretende estimular a economia circular, gerar renda imediata e reduzir o volume de resíduos destinados a aterros, transformando o material em oportunidades de inclusão e sustentabilidade.

O prefeito Igor Normando destacou o impacto direto na vida do trabalhador e a importância de iniciativas para a redução do descarte irregular na cidade. De acordo com o prefeito, a ideia é que este projeto piloto se consolide e avance para outros pontos da cidade.

“Isso mostra que, quando a gente se une em prol de um só objetivo, consegue avançar. Este é o primeiro posto avançado onde nós vamos trocar lixo por dinheiro na conta do trabalhador. Aquela garrafa que antes era jogada fora vai ser pesada aqui e o valor será pago. Tenho certeza de que este projeto, uma junção de esforços do governo federal, estadual, municipal e iniciativa privada, será um exemplo para todo o Brasil.”

A iniciativa visa garantir que a população em vulnerabilidade socioeconômica e catadores recebam o valor real dos materiais, fortalecendo a economia circular local. Segundo titular da secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp), Pamela Massoud, a parceria responde à necessidade de incentivo financeiro direto para a população que pratica a coleta seletiva e à baixa valorização histórica dos catadores.

“Quem atua na gestão de resíduos sabe o quanto é difícil reciclar vidro e embalagens 'longa vida', por exemplo. Você, que é da população de baixa renda, trabalhador inscrito no CadÚnico, autônomo ou cooperado, pode vir até aqui trocar as suas embalagens por PIX. Belém segue avançando na gestão de resíduos, priorizando o fortalecimento das cooperativas e se tornando uma cidade cada vez mais sustentável”, destacou.

O CEO da Green Mining, Rodrigo Oliveira, detalhou o mecanismo de remuneração direta, que incentiva a coleta e a separação correta dos resíduos. “Este projeto foi feito pensando nos catadores autônomos ou qualquer pessoa acima dos 18 anos. O mesmo preço que a fábrica paga, que a usina paga lá na porta dela, a gente traz aqui para perto, para que possamos remunerar melhor as pessoas e incentivar a coleta de cada vez mais materiais e, principalmente, a separação correta. Assim, a gente consegue dar o valor real que o material tem, porque ele tem, sim, o seu valor”.