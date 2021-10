No Recírio, Imagem original de Nossa Senhora de Nazaré retorna ao Glória com missa celebrada por Dom Alberto Taveira

Hoje, a partir das 7h, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré retornará ao Glória, após uma missa que será realizada na Basílica Santuário. Celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo da Arquidiocese de Belém, o público poderá acompanhar a celebração de modo presencial, porém dentro do limite estabelecido pelos órgãos de segurança. Será o momento de encerrar, oficialmente, os quinze dias de toda a Festividade Nazarena.

Este ano, não ocorrerá a tradicional romaria do Recírio, quando a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré é conduzida à Capela do Colégio Gentil Bittencourt. A Imagem será colocada no Altar-mor pelo diretor Roberto Souza.

Lembranças - A primeira procissão do Recírio ocorreu no ano de 1859. Antigamente, o Recírio era feito no domingo à tarde com a volta da Imagem para a Capela do Palácio do Governo. Já conhecido como “Último Ato da Festividade Nazarena”, ao chegar na Praça em frente ao Palácio, a procissão era encerrada com uma missa e com o disparo de fogos de artifício. Atualmente, após a procissão, a imagem permanece na capela do colégio e depois segue para a Basílica Santuário, onde permanece durante o ano.

Confira a agenda da retomada de visitas da Imagem Peregrina:

Dia 25/10: Comunidade Católica Mar a Dentro (Outeiro) – 19h

Dia 26/10: Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Belém) – 8h30

Hospital De Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (Belém) – 16h30

Dia 27/10: Hospital Santa Casa De Misericórdia (Belém) – 8h30

Paróquia Santuário Nossa Senhora Da Conceição Aparecida (Belém) – 19h

Dia 28/10: Hospital Santa Terezinha (Belém) – 15h

Dia 29/10: Hospital Universitário João De Barros Barreto (Belém) – 8h30

Hospital Metropolitano (Ananindeua) - 19h30

Dias 30 e 31/10: Visita a Santa Bárbara e Mosqueiro

Dia 04/11: Hospital Da Divina Providência (Marituba) – 15h

Dia 06/11: Paróquia São Sebastião (Igarapé Açu) – 9h

Dia 07/11: Paróquia São José (Vila Dos Cabanos – Barcarena) – 7h

Dias 13 e 14/11: Paróquia de Santana (Breves)

Dias 14, 15 e 16/11: Visita a Palmas (Tocantins)

Dia 17/11: Câmara Dos Deputados Federal (Brasília – DF)

19/11: Paróquia de São José (Acará)