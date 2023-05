No Japão, Lula participará de reuniões bilaterais com chefes de Estado neste final de semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fechou sua agenda oficial para o G7, ainda não confirmada oficialmente pelo governo. Nos painéis oficiais da cúpula em Hiroshima, no Japão, Lula terá nove reuniões bilaterais e um encontro com empresários.

Foram confirmadas as reuniões bilaterais com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o presidente do Vietnã, Vo Van Thuong. A negociação desses encontros foi antecipada pelo Broadcast Político. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, também é um nome da lista.

Estavam confirmados oficialmente três encontros bilaterais: com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, e com os primeiros-ministros da Índia, Narendra Modi, e do Japão, o anfitrião Fumio Kishida. O petista chega a Hiroshima, sede do encontro do G7, na madrugada de quinta para sexta-feira.

De acordo com a nova agenda agora estão marcadas as seguintes reuniões bilaterais:

Na sexta-feira:

- Primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese

No sábado:

- Primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida

- Presidente da Indonésia, Joko Widodo

- Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi

- Presidente da França, Emmanuel Macron

- Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz

No domingo:

- Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau

- Secretário-geral da ONU, António Guterres

- Presidente do Vietnã, Vo Van Thuong.

- Encontro com empresários

- Na segunda-feira pela manhã, está prevista uma coletiva de imprensa, antes do retorno de Lula ao Brasil.

O presidente só confirmou sua presença na cúpula do G7, para a qual foi convidado, após ter certeza de que teria uma participação relevante no encontro.