Fim de semana das eleições levará 17,8 mil passageiros aos terminais de Belém

Neste domingo (29), 57 cidades brasileiras terão eleições em segundo turno para a escolha de prefeitos - sendo 18 capitais de estado e 39 municípios com mais de 200 mil eleitores. No Pará, elas ocorrem somente em Belém, capital, e Santarém, oeste do Estado. Este final de semana, cerca de 17.850 passageiros devem movimentar o Terminal Hidroviário de Belém (THB) e o Terminal Rodoviário de Belém.

No THB "Luiz Rebelo Neto" é esperada a movimentação de cerca de oito mil passageiros, entre esta sexta (27) e a próxima segunda-feira (1º), para o segundo turno das eleições. O número representa cerca de dois mil usuários por dia. No Terminal Rodoviário de Belém a expectativa é que a agitação envolva 9.850 passageiros neste final de semana.

Ainda na manhã da antevéspera das eleições 2020, nesta sexta (27), a movimentação de pessoas no Terminal Hidroviário de Belém, no bairro do Umarizal, e no Terminal Rodoviário da cidade, em São Brás, era considerada como um dia “normal” para os usuários e agentes de passagens.

Movimentação deve crescer



Segundo Carlos Ferreira, agente de passagens para Santarém, no Terminal Rodoviário, as vendas de passagens estavam normais e nesta sexta havia dois horários de ônibus semi-leito, com 42 lugares, partindo pra lá, às 15h e 22h30.

“A procura para Santarém é sempre muito boa independente de eleições. A movimentação está pouco maior, mas quase normal. O ônibus das 15h só tem 12 vagas. O das 22h30 já está com metade das passagens vendidas. A tendência é lotar”, explica Ferreira.

Ainda segundo ele, a viagem de Belém até Santarém dura mais ou menos 32 horas. “Antes de chegar em Santarém, a viagem passa pelos municípios de Tucuruí, Altamira e Rurópolis. Então, para quem quer chegar em Santarém a tempo para a eleição tem que sair ainda nesta sexta. Para este sábado, a tendência é cair a movimentação”, observa o agente de passagens.

Terminal Hidroviário teve movimento normal essa manhã (Akira Onuma / O Liberal)

Viajar, votar e voltar



Uma das pessoas que vota em Belém e embarcava na rodoviária para o município de Abaetetuba, nordeste paraense, era o rodoviário Thiago Ribeiro, 32 anos. Mas, segundo ele, o retorno para Belém acontece ainda neste sábado para participar da eleição 2020, porque reconhece a importância do voto.

“Vou lá para um casamento, mas volto, sim, porque a opinião da gente e o voto da gente vale muito. Eu decido meu voto de acordo com a proposta do candidato e se ele me passar confiança. Ao menos eu quero que melhore o saneamento, a infraestrutura, a saúde e a segurança da comunidade onde moro. E quando a gente vota a gente pode cobrar do político eleito”, afirma Ribeiro, que mora no bairro da Terra Firme.

Ainda na manhã desta sexta, a dona de casa Raimunda Cruz, 66 anos, estava no Hidroviário para embarcar para Salvaterra, na ilha do Marajó, no Pará. Ela conta que mora e vota em Belém e lamenta que, pela primeira vez, não vai votar na cidade devido morte ocorrida na família.

“Meu genro faleceu por um infarto e vou pra Salvaterra para dar apoio para minha filha, que é esposa dele. Fico triste também por não poder ficar para votar. Votar pra mim é tão importante, porque sempre acompanho as eleições e gosto. As escolhas nas eleições refletem na nossa vida. Onde moro, por exemplo, precisa melhorar a segurança e a saúde”, frisa a dona de casa, que deve ficar um mês no arquipélago do Marajó.

Protocolos reforçados



Ainda segundo a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), que administra o Terminal Hidroviário, para dar mais segurança nas operações, foram reforçados os protocolos contra a covid-19 como a orientação sobre o uso da máscara, utilização do álcool gel e respeito ao distanciamento de segurança.

A Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico em Belém (Sinart), empresa que administra o Terminal Rodoviário, afirma também que as medidas de segurança são tomadas.