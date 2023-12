Natal deve movimentar 86 mil passageiros no Aeroporto Internacional de Belém

O Aeroporto de Belém deve receber 86.250 pessoas entre os próximos dias 18 e 25 dezembro, em meio à celebração do Natal, comemorado na próxima segunda-feira (25). O aumento é de cerca de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. As informações são da Norte da Amazônia Airports (NOA), empresa que administra o empreendimento.

Para esse mesmo período, estão previstos 658 voos, entre pousos e decolagens. Isso representa um aumento de cerca de 10% em relação ao mesmo período de 2022, ainda segundo a NOA. Já os principais destinos entre os viajantes estão: Fort Lauderdale (EUA), Santarém, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza.

Terminal Rodoviário

Cerca de 26.800 passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém durante o período de Natal, que será comemorado na próxima segunda-feira (25). Os dados foram detalhados pela Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart).

De acordo com a Sinart, a expectativa de passageiros embarcados para o feriado prolongado de Natal no Terminal Rodoviário de Belém é de, aproximadamente, 18.500 embarcados e 8.300 desembarques. O número representa um acréscimo de 45% em relação ao mesmo período de 2022.