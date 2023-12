Natal da sujeira: Belém amanhece com vários pontos tomados por lixo nesta terça

Após a celebração de Natal, na segunda-feira (25), Belém amanheceu com o acúmulo de lixo em vários bairros nesta terça-feira (26). Segundo denúncias, diversos pontos da cidade não receberam coleta de lixo. Os resíduos foram registrados em diversos bairros, entre eles: Mangueirão, Telégrafo, Marco, entre outros pontos da capital.

Na travessa Coronel Luiz Bentes, nas proximidades do canal do Galo, no bairro do Telégrafo, o local ficou tomado por lixo em grande parte da via. Os condutores e ciclistas que passavam pelo local precisaram desviar do amontoado de resíduos no local, como foi possível observar em imagens recebidas na Redação Integrada de O Liberal.

Já na avenida Augusto Montenegro, em frente ao Mangueirão, uma calçada estava tomada de entulhos. Boa parte da passagem do trecho ficou comprometida com os resíduos jogados ali. Material de construção, pedaços de madeira, plásticos e diversos outros materiais foram jogados no local. Restos de material orgânico também ficaram depositados na área.

Outro ponto crítico foi no canal do Una. No local, uma infinidade de lixo orgânico e entulhos deixaram a área coberta pela sujeira. Também na capital paraense, moradores da avenida Marquês de Herval entre as travessas Mauriti e Barão do Triunfo reclamaram do mesmo problema na área. Ao redor do cemitério Santa Izabel, a mesma situação foi observada logo no início da manhã desta terça. E ainda, moradores de Mosqueiro relataram o acúmulo de dejetos nas proximidades da rua Getúlio Vargas.