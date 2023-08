'Na Praça com Maria' será neste fim de semana e traz variada programação musical em Belém

A quarta edição do “Na Praça com Maria” acontece neste final de semana, dias 1 e 2 de setembro, realizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) em Belém. O evento, que já faz parte da programação oficial do Círio de Nazaré, ocorre na Praça Santuário.

Nesses dois dias, uma variada programação musical vai acontecer, a partir das 19h, com muita MPB e ritmos regionais. Na sexta (1º), às 19h, tem apresentação do cantor Igor Mendes, e às 20h, se apresenta o cantor Bino. No sábado (2), a programação começa com show de Adson Paranhos, às 19h, e, às 20h, se apresenta Cezar Farias. E terá também a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Altar Central, nos dois dias, além da Adoração ao Santíssimo, na Capela Mãe da Eucaristia, no subsolo do Altar Central.

“Para as famílias é um momento muito bom para confraternizar e ficar mais próximo da Imagem, sem grandes tumultos. Teremos uma praça de alimentação coberta, com apoio do Sebrae, com vendas de artesanatos e comidas, além de brinquedos para as crianças. Serão duas noites muito agradáveis para as famílias”, conta Albano Martins, diretor de Arraial e Arrecadação.

Serviço

Projeto Na Praça com Maria

Data: 1 e 2 de setembro

Onde: Praça Santuário

Hora: a partir das 19h.

Entrada gratuita.

O Círio 2023

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Até o momento, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Instituto Cultural Vale, Banpará e Prefeitura Municipal de Ananindeua. Os patrocínios de Alubar, Assaí Atacadista, Belém Bioenergia Brasil, Belágua, Cresol Cooperativa de Crédito, Econômico Comércio de Alimentos, Equatorial Energia, Esamaz, GAV Resorts, Gráfica Miriti, Grupo Mônaco, Guamá Resíduos, Hotel Grand Mercure, Hydro, Hospital Cynthia Charone, Hospital Porto Dias, Ita Center Park, Magalu, Oncológica do Brasil, Reinafarma, Sebrae, Tramontina e Unimed. Como apoiadores master ALEPA, Alucar, CN Produções e Jefferson. E mais 69 apoiadores.