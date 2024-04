Mutirão preventivo de câncer de colo de útero é realizado na Uepa; veja como participar

O exame para detectar o câncer de colo de útero, o papanicolau, será ofertado gratuitamente para mulheres durante o Mutirão do Preventivo, que será realizado nos dias 15, 16, 17 e 19 de abril, de 8h às 10h, no Ambulatório de Ginecologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), localizado no bairro do Marco, em Belém.

A ação visa atende a comunidade local, priorizando mulheres com maiores vulnerabilidades sociais, de 25 até 64 anos, com vida sexual ativa e que não tenham feito histerectomia, que é a cirurgia retirada do útero. Entretanto, a assessoria da Uepa destacou algumas regras para o exame: não pode ter tido relação sexual até 3 dias antes do exame, não pode estar menstruada e não utilizar ducha ou cremes vaginais qno dia da coleta.

A estimativa é que o serviço possa atender 30 mulheres por dia, totalizando uma média de 120 atendimentos no decorrer do mutirão.

Serviço

Mutirão preventivo

Data: 15, 16, 17 e 19 de abril

Horário: 8h às 10h

Local: Ambulatório de ginecologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS/ Campus II), da Universidade Estadual do Pará (Uepa). Em frente à Unidade Maternar

Endereço: Travessa Perebebuí, n° 2623, bairro do Marco, em Belém

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)