Mutirão Pop Rua Jud Pará oferece ações de cidadania e saúde para pessoas em situação de rua em Belém

Nos dias 23 e 24 de setembro, a Praça Dom Pedro II, localizada no bairro da Campina, em Belém, será o cenário de um mutirão voltado para atender pessoas em situação de rua. O evento, denominado Mutirão Pop Rua Jud Pará, começa às 9h e oferecerá uma série de serviços essenciais para garantir o acesso a direitos fundamentais, saúde e cidadania para a população em vulnerabilidade social.

A iniciativa, promovida pela Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e diversos órgãos do Judiciário, como o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e a Justiça Federal. Além disso, o evento conta com o apoio do Governo do Pará e da Prefeitura de Belém.

Durante os dois dias de ação, os moradores em situação de rua terão acesso a uma ampla gama de serviços. Entre eles estão a emissão de documentos essenciais, como certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, além de ações voltadas para a qualificação profissional. Também serão oferecidas consultas médicas, vacinação, corte de cabelo, além de cuidados voltados aos animais de estimação, como castração, vacinação e vermifugação.

O TRE do Pará estará presente no local com um ônibus para realizar serviços eleitorais, como emissão de 1ª e 2ª via do título de eleitor, biometria, revisão, transferência de domicílio, entre outros atendimentos.

A ação visa promover a inclusão social e garantir que direitos fundamentais, muitas vezes negados a essa população, sejam respeitados, com uma oferta diversificada de serviços e atendimentos médicos e sociais, além de um olhar cuidadoso para os animais de estimação que acompanham muitas dessas pessoas.

A expectativa é de que, com essas ações, a população em situação de rua em Belém possa ter mais acesso aos recursos necessários para uma vida digna e com mais oportunidades de reintegração social.

Serviço:

Dia: 23 e 24 de setembro de 2025.

Local: Praça Dom Pedro II - Bairro da Campina.

Hora: A partir de 9h.