Museu Emílio Goeldi e associações indígenas realizam programação pela diversidade sociocultural

Um ritual de pajelança ancestral foi realizado, neste sábado (9), no Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). A atividade foi proposta pela Associação Nacional Multiétnica Wyka Kwara e faz parte da programação “Museu Goeldi Terra Indígena”, que está sendo realizada pelo MPEG em parceria com associações indígenas, até o mês de junho, com o objetivo de valorizar a contribuição das comunidades indígenas amazônidas para a cultura material e imaterial, a educação, a defesa dos territórios e a proteção da biodiversidade.

Cerca de 40 pessoas participaram do momento, conduzido por Aiyra Amana Tupinambá, originária da região da Calha Norte paraense, com auxílio de Amãporã Warasý Tupinambá, oriundo da Ilha de Mosqueiro, distrito belenense. O ritual foi realizado na área da samaumeira jovem que integra o parque zoobotânico, como forma de proporcionar conexão com a natureza e uma comunicação com o mundo espiritual, por meio de práticas da medicina tradicional indígena.

Amãporã Warasý Tupinambá (à esquerda) e Aiyra Amana Tupinambá (à direita) conduziram o ritual (Foto: Joice Santos | MPEG)

“O ponto principal é o Ponto de Equilíbrio, que permite se sentir parte desse contexto porque a natureza é a Terra, os rios e o próprio ar que nós respiramos. Todos eles nos compõem, todos eles fazem parte da nossa resistência, todos eles têm ligação direta conosco”, explicou Aiyra Tupinambá sobre o sentido do rito.

Programação vai até junho

Neste domingo (10), quem visitar o parque zoobotânico do MPEG poderá conferir a performance artística “Meu corpo, meu território” e uma roda de conversa com as integrantes do coletivo Mulherio das Letras Indígenas, autoras do álbum biográfico “Guerreiras da Ancestralidade”. A obra é composta por narrativas da história de diferentes povos, suas raízes, desafios e conquistas. O trabalho conquistou o Prêmio Jabuti de 2023 na categoria “Fomento à Leitura”.

Ao longo dos próximos três meses, outras atividades do “Museu Goeldi Terra Indígena” devem ocorrer com a participação de artistas, pesquisadores e lideranças de diversas etnias. Uma vez por mês, haverá feira com venda de objetos indígenas; e entre os dias 13 e 19 de abril, será realizada a tradicional Semana dos Povos Indígenas do Museu Goeldi.

Desde setembro de 2023, o Parque Zoobotânico do MPEG é declarado como terra indígena, como forma de expressar a relevância dos laços históricos existentes entre a instituição e os diferentes povos indígenas, e de reforçar as redes de diálogo entre a comunidade científica, as populações originárias e a sociedade em geral.

“Sendo uma instituição que trabalha há mais de 150 anos pesquisando, preservando e difundindo os valores dessas culturas, nada mais natural do que reafirmar esse compromisso a partir do reconhecimento de que dentro do Parque do Museu Goeldi há também uma terra ancestral”, destaca Emanoel Fernandes, coordenador de Museologia do MPEG.

Museu Goeldi Terra Indígena

Período: de março a junho de 2024, no Parque Zoobotânico

Endereço: Av. Gov Magalhães Barata, 376 – São Brás

Horário de visitação: 9h às 13h

Ingressos: R$ 3. Estudantes têm direito à meia-entrada mediante a apresentação de Carteira de Identificação Estudantil. Jovens de baixa renda também têm direito à meia-entrada, mediante a apresentação da Identidade Jovem, acompanhada de documento de identificação com foto. A entrada é gratuita para crianças com idade até 12 anos incompletos, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência.

09 e 10/03

Feira: venda e exposição de objetos indígenas e pintura corporal

10/03

- Performance “Meu corpo, meu território”

- Relançamento do álbum bibliográfico “Guerreiras da Ancestralidade”, com o coletivo Mulherio de Letras Indígenas

05/04

- Mostra curta-metragem de diretores indígenas

13 e 14/04

- Feira: venda e exposição de objetos indígenas

14/04

- Roda de conversa sobre letramento racial

18/04

- Seminário Povos Indígenas: História e memória

19/04

- Atividade Takaktyx Mebêngokrê

13 a 19/04

- Semana dos Povos Indígenas

22 a 26/04

- Palestra: Acampamento Terra Livre

11 e 12/05

- Feira: venda e exposição de objetos indígenas

16/05

- Palestra: Artefatos indígenas pertencentes ao Museu Goeldi

17/05

- Visita Guiada na exposição

- Roda de memória a partir dos objetos

08/06

- Festival Gastronômico Juruna

08 e 09/06

- Feira: venda e exposição de objetos indígenas