Movimento Espírita Paraense celebra 160 anos da obra 'O Evangelho Segundo o Espiritismo'

O Movimento Espírita Paraense comemora, nesta segunda-feira (15), os 160 anos do lançamento do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, em 1864, em Paris. Para marcar a data, a União Espírita Paraense (UEP) está realizando campanha junto às Casas Espíritas para divulgação da obra.

Dentro da programação, a UEP promove iniciativas para vender o livro a preços promocionais. Na Livraria “André Luiz” da UEP, por exemplo, “O Evangelho Segundo Espiritismo” está sendo vendido por apenas R$ 5,00.

Segundo o diretor da Livraria “André Luiz”, Carlos Augusto Correia, “com o lançamento de O Livro dos Espíritos” (1857), do “Livro dos Médiuns” (1861), “O que é o Espiritismo (1859), e da circulação mensal das “Revistas Espíritas e já funcionando intensamente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec percebe a necessidade de uma obra que analisasse melhor os ensinamentos de Jesus, à luz da Doutrina Espírita. E foi a partir de inspirações e orientações espirituais que ele começou a elaborar esse novo livro”, informou.

Para adquirir “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, basta se dirigir à livraria da UEP ou de alguma Casa Espírita que disponha de livraria, pois todas estão oferecendo a obra com preços acessíveis.

Serviço:

160 anos de lançamento do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”

Data: 15 de abril de 2024

Local: Livraria André Luiz, funciona na sede da União Espírita Paraense (Rua Oswaldo Cruz, 45, em frente à Praça da República e na Trav. Castelo Branco, 1272)

Valor: R$ 5,00 reais(valor da obra)

O exemplar também pode ser adquirido pelo serviço de entrega em domicílio pelo número (91) 99331-4096. Informações: (91) 3223-4082.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)