Movimento é intenso na praia Grande em Outeiro, neste domingo (30), às vésperas de julho

Às vésperas do início de julho, período em que se inicia a grande movimentação dos veranistas em direção às praias e balneários paraenses, na ilha do Outeiro, em Belém, famílias já aproveitaram este domingo (30) para curtir o início do veraneio na praia Grande. Comerciantes também comentam que já registraram maior movimento e destacam que o grande fluxo é uma boa oportunidade para faturar mais. Mesmo se encaminhando para o fim do dia, até por volta das 16h, o clima era de animação entre os banhistas.

Morador do bairro do Guamá, Emanoel Souza, que é técnico em edificações, foi com a família para Outeiro para aproveitar o domingo. Acompanhado da esposa, da cunhada e outros familiares, eles decidiram aproveitar o fim da tarde e, depois, voltar novamente a Belém. "Estamos todos em família. Nós viemos aqui para fazer a limpeza da casa da minha cunhada e aproveitamos para curtir a praia. Já tinha um tempo que eu não vinha em Outeiro", pontua Emanoel.

Para ele, o destino é uma opção acessível e mais viável, já que não enfrenta grandes congestionamentos na estrada. Além disso, a ilha também costuma ser um local mais econômico para se consumir alimentos e bebidas na praia. “Devido ao fluxo de veículos que é muito grande [para outros destinos], não dá para ir mais longe do que Outeiro. Viemos aproveitar, porque amanhã [segunda-feira] já tem trabalho”, relata. “A gente pretende viajar. Já para os próximos dias das férias, pretendo ir para o Baixo Acará”, reforça.

Diversão

O dia também foi proveitoso para a doméstica Tami Escardino. Junto do esposo, o pintor Alexsandro Santos, ela aproveitou para conhecer a ilha de Outeiro pela primeira vez e decidiu passar a manhã na praia Grande. “É a primeira vez que eu vim até Outeiro e achei bom. Quando viemos, estava mais calma. Agora [no fim da tarde], que enchei mais. Aqui acaba sendo mais próximo de Belém. Fica muito melhor. Deu para espairecer a mente, deu para relaxar”, conta.

Buscando fugir da rotina e com um tempo livre, Tami pontua que não foi muito cansativo chegar até o distrito. E, por isso, foi possível aproveitar bastante a viagem. Depois de conhecer o local pela primeira vez, ela adianta que já pretende ir novamente à ilha para festejar o aniversário do esposo. “Chegamos, por volta das 9h30. Pegamos o ônibus e viemos de van, partindo de Icoaraci. Pretendo vir mais vezes. É o aniversário do meu esposo daqui a 3 semanas”, relata.

Oportunidade

O intenso movimento na praia Grande favoreceu os vendedores da região A comerciante Edilene de Lira é moradora de Outeiro e trabalha na praia há quatro anos. Ela diz que o movimento neste final de semana já foi diferente, pois por volta de 16h30 já estava com as vendas praticamente encerradas. "O movimento foi bom hoje [domingo], pois no final das semanas anteriores não foi como hoje", destaca a comerciante.

Vendedora de bebidas e alimentos em uma barraca, ela acrescenta ainda que espera que nos próximos finais de semana o movimento seja ainda mais intenso. A comerciante frisa, ainda, que, nesta época do ano, os trabalhadores chegam a ter um aumento de até 70% nos volumes das vendas, por conta do fluxo na praia, que aumenta significativamente - sobretudo aos finais de semana. Para os próximos dias, ela espera ter uma grande clientela - já que o ponto dela fica à beira do mar.

“Eu acredito que o movimento maior de hoje [domingo] é devido à proximidade do início das férias. É um bom momento para faturar. Entra uma renda extra. A expectativa é que aumente. Se Deus quiser, dá para garantir um bom dinheirinho até o fim do mês. Eu não abria durante a semana, já que não estava dando ninguém na praia. Só abro [o ponto comercial] aos finais de semana”, afirma a comerciante.