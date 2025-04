Movimento de passageiros deve crescer 31% no Aeroporto de Belém durante feriado prolongado

O Aeroporto Internacional de Belém deve registrar um aumento de 31% na movimentação de passageiros durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, em comparação com o mesmo período do ano passado. A expectativa da Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária responsável pela gestão do terminal, é que cerca de 47 mil viajantes embarquem, desembarquem ou façam conexão entre os dias 18 e 21 de abril.

Ao todo, estão previstos 272 voos no período, incluindo nove operações extras — sendo quatro para o Aeroporto de Natal (RN), quatro para Recife (PE) e uma para Santarém (PA).

O crescimento em relação a 2024, quando 35,8 mil pessoas passaram pelo terminal nos mesmos dias, reforça o protagonismo do Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans) como o principal da região Norte. Segundo a NOA, o terminal opera atualmente 26 rotas regulares, nacionais e internacionais, e vem recebendo investimentos de R$ 450 milhões para modernização da estrutura e ampliação da capacidade.

“O aeroporto de Belém tem um papel estratégico na conexão da Amazônia com o restante do Brasil e do mundo. Esses números refletem o avanço da nossa gestão e o preparo para eventos de grande porte, como a COP 30”, afirmou Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA.

Em 2024, o aeroporto ultrapassou a marca histórica de 4,1 milhões de passageiros em um ano — um crescimento de 15% em relação a 2023. Foi o primeiro terminal da região Norte a superar a casa dos 4 milhões de viajantes em um único ano.