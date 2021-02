Movimentação no Terminal Rodoviário é calma, mesmo com liberação de praias

Mesmo com a liberação de praias, igarapés e balneários, determinada pela atualização do Decreto nº. 800/2020 (Retoma Pará) na última quinta-feira (18), o movimento era tranquilo na manhã desta sexta-feira (19) no Terminal Rodoviário de Belém.

Segundo a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico em Belém (Sinart), empresa que administra o Terminal Rodoviário, em São Brás, “mesmo com a liberação dos balneários, o movimento continua fraco”. Para este fim de semana, quando ocorre o pós-carnaval, a expectativa da Sinart é que seis mil passageiros embarquem no terminal.

Nesse pós-carnaval os destinos mais procurados no Pará são Marudá, Salinas, Mosqueiro, Bragança e Vigia. Já para fora do Estado: São Luís, Fortaleza, Timon, Teresina e Parnaíba.

Ainda segundo a Sociedade, cerca de quatro mil pessoas circularam pelo Terminal Rodoviário durante o carnaval. E, com o decreto anterior fechando praias e balneários, houve queda de 70% de passageiros embarcados em relação ao ano passado. Cerca de 11 mil passageiros embarcaram nesse carnaval.

Os destinos mais procurados foram Salinas, Mosqueiro, Bragança, Vigia, Marudá, Colares, Cametá, São Luis, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.

Movimentação deve aumentar na Semana Santa

Também para muitos dos vendedores de passagens e gerentes de empresas que trabalham com as vendas de passagens de ônibus, vans e micro-ônibus no espaço, a movimentação no carnaval teve queda de cerca de 70% a 80% nas vendas de passagens. Agora, com a liberação pelo Decreto, a expectativa é que a circulação de pessoas aumente a partir da semana que vem. E, mais ainda, somente na Semana Santa, em abril.

“Desde o Decreto anterior, nossas vendas de passagens para vans e micro-ônibus tiveram queda de uns 80%. Acreditamos que deve melhorar só mesmo na Semana Santa, daqui uns 40 dias, em abril. Com o Decreto mais novo, está mais calmo ainda”, afirma uma vendedora que preferiu não se identificar.

“Agora, com a liberação, podem aumentar as vendas, que tiveram queda de pelo menos 70%, porque muita gente sentia receio de sair e não conseguir voltar, e ficaram mais na capital. Ainda está muito calmo e pode melhorar neste sábado ou domingo. Aqui a maioria procura passagens para dentro do Estado, como Salinas e Bragança. Para fora do Pará é para São Luís (MA)”, informa Sérgio Conceição, gerente de uma empresa que comercializa passagens no terminal.

A dona de casa Francisca Santana, 22 anos, não conseguiu passagem para ir direto para o destino que ela e a família queriam, no entanto, ela tentava outro jeito para chegar em Camocim, no estado do Ceará.

“Acho que não deviam liberar ainda esses lugares, porque aumentam os casos da covid-19. Meu esposo está de folga do trabalho por dez dias e vamos lá pra ficar com a família. Mas vamos ter que ir para outra cidade, Sobral, para poder chegar na nossa cidade, porque está com barreira”, conta Francisca, que achava tranquila a movimentação no terminal.

A marabaense Raissa de Abreu, 21 anos, estava em Belém por questões de saúde, mas voltaria no mesmo dia para a terra natal, Marabá, sul do Pará. Porém, ela tinha que esperar por três horas pela chegada do horário da viagem, às 12h.

“Só estou viajando na pandemia porque é o jeito e tenho que cuidar da minha saúde. Eu não tive a covid-19, mas pessoas na minha família tiveram. Acho ruim a liberação para várias coisas. Pelo menos aqui, no terminal, está bem calmo, mas ainda vou ter que esperar até 12h pelo ônibus”.