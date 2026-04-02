Movimentação intensa marca embarque para Mosqueiro no feriadão

Com a chegada do feriadão, muitas pessoas já aguardavam, na manhã desta quinta-feira (2), para embarcar com destino ao distrito de Mosqueiro, no ponto localizado nas proximidades da Praça do Operário, no bairro de São Brás. Uma longa fila se formou desde as primeiras horas do dia e continuava até por volta das 11h.

Para atender à demanda de passageiros, a população contará com reforço nas linhas Mosqueiro–São Brás, conforme informou a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel).

O reforço será progressivo, com cinco veículos extras na quinta-feira (2) e até 15 ônibus adicionais por dia entre sexta-feira (3) e domingo (5), distribuídos em dois turnos. A operação terá horários diferenciados ao longo dos dias: na quinta-feira (2), o reforço começa por volta das 14h. Já na sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5), as saídas extras iniciam pela manhã e seguem ao longo de todo o dia, com intensificação no período da noite, especialmente para o retorno dos passageiros.