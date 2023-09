Motoristas e pedestres devem ficar atentos ao desvio provisório antes do viaduto do Coqueiro, na BR

Começou a funcionar nesta sexta-feira (15), um novo desvio de trânsito, no km 4 da BR-316, antes do viaduto do Coqueiro, em Ananindeua, onde no sentido Belém/Marituba, implantado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). A intervenção é temporária para o avanço das obras de drenagem, que vão seguir até o Entroncamento com o projeto de reestruturação da rodovia.

Em decorrência dessa fase da obra, será interditada uma faixa e meia de asfalto da rodovia, já que será preciso fazer uma escavação para implantação da tubulação. E, para que o trânsito continue fluindo, motoristas fazem o desvio para uma das pistas do futuro BRT Metropolitano, além da faixa liberada de asfalto, até depois do viaduto. A entrada e saída do viaduto do Coqueiro permanecem sem alterações.

VEJA MAIS

Pedestres e ciclistas contarão com o caminho seguro para transitarem na rodovia no trecho em obras. “Os desvios de trânsito são necessários para que seja possível as intervenções na rodovia e as pistas do futuro BRT garantem a fluidez do tráfego nesse período. Orientamos ainda que, os motoristas utilizem rotas alternativas a BR-316 para entrada e saída de Belém, como a avenida João Paulo II , Ananin e Independência, tendo em vista a intensificação das obras no trecho entre o Entroncamento e o viaduto do Coqueiro", afirmou o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

O NGTM está com várias frentes de obras na BR-316, inclusive com trabalho no período noturno. O objetivo é avançar o cronograma no verão.