Morre fotógrafo Victor Hugo Cecatto, que trabalhou com Lulu Santos e Adriana Calcanhoto

O fotógrafo e artista visual Victor Hugo Cecatto, de 63 anos, morreu na manhã da quinta-feira (13), em um acidente na BR-158, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro conduzido por Cecatto bateu de frente contra dois caminhões. Cecatto abriria uma nova exposição na sexta-feira-feira (14).

Ele morreu no local, e nenhum dos outros envolvidos ficou ferido. A nova exposição que Cecatto inauguraria era na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A mostra "Não Estou Lá" reuniria cerca de 70 fotografias do artista, especialmente retratando a cena cultural do Rio de Janeiro, onde morava havia 21 anos.

Cecatto era formado em Administração pela UFSM em 1984, e também em Comunicação Visual. Ele frequentou cursos de extensão nas áreas de fotografia e computação gráfica em na University of California Los Angeles (UCLA).

Capas de revistas para famosos

Enquanto fotógrafo e designer gráfico em livros, fez campanhas publicitárias e capas de discos de artistas como Lulu Santos, Adriana Calcanhotto, Gabriel o Pensador, Raimundos, Cidade Negra e Fernanda Abreu, entre outros.

Em nota, a Universidade Fderal de Santa Maria lamentou a morte de Cecatto e informou que a exposição foi suspensa. "Victor era o criador das obras que seriam apresentadas, refletindo sua sensibilidade e talento únicos, agora eternamente lembradas como um legado de sua arte", diz a nota.

A prefeitura de Palmeira das Missões também emitiu nota lamentando a morte do artista, que é irmão de Jerônimo Cecatto, secretário de Desenvolvimento Econômico e Empregos da cidade. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família e amigos, desejando força e conforto", diz a nota.