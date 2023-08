Moradores do Guamá recebem serviços de saúde e cidadania neste sábado, em Belém

Moradores do bairro do Guamá, em Belém, receberão uma ação de cidadania e de saúde neste sábado (12), a partir das 7h, na praça Frei Daniel. A programação inicia às 7h com um aulão de Fit Dance, livre para todas as idades. E, das 8h às 13h, haverá consultas, palestras, atendimento de enfermagem, teste rápidos, vacinação, avaliação nutricional e serviços farmacêuticos. Além disso, também terá emissão de documentos — RG, certidão de nascimento e 2ª via de certidão de óbito.

Durante a ação, também será realizada vacinação para cães e gatos, além de atendimento veterinário. Já à tarde, das 16h às 17h, haverá apresentação de teatro voltada às crianças. A produção é realizada pelo Espetáculo Brincádiquê. Das 17h às 20h, brinquedos infláveis e pula-pula estarão disponíveis para as crianças. Para encerrar a programação, o público poderá assistir a shows regionais, das 19h às 22h, com da Banda Fruto Sensual e DJ Jr Eletrizante.

A ação é realizada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em colaboração com a Secretaria de Saúde Pública (Sespa) e a Polícia Civil (PC). A programação foi pensada junto a comunidade, por meio do projeto TerPaz - Ouvindo as Comunidades, da Seac, lançado dia 3 de junho, na Usina da Paz do Guamá.

