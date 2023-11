Moradores do Conjunto Guajará e Cidade Nova ficam sem água neste domingo

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o abastecimento de água dos conjuntos Cidade Nova 5, 6, 7, Guajará 1 e 2, em Ananindeua, na Grande Belém, teve que ser interrompido na tarde deste domingo (19).

O serviço foi comprometido por causa do reabastecimento do reservatório que atende o local, explicou a companhia. De acordo com a Cosanpa, o serviço deve ser concluído ainda na noite deste domingo e o abastecimento será normalizado de forma gradativa.