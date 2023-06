Moradores do bairro de Fátima fazem cadastro para regularização de imóveis neste sábado (24)

No próximo sábado, 24, moradores do bairro de Fátima podem realizar o pré-cadastro e se habilitar ao processo de regularização de imóveis da Prefeitura de Belém.

A ação faz parte do programa de regularização fundiária ‘Terra da Gente’, criado pela gestão municipal em 2021 e será realizada na igreja Assembleia de Deus, na rua Domingos Marreiros.

O ‘Terra da Gente’ é um programa da Prefeitura de Belém, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) em cooperação com o governo do Estado, Ministério das Cidades, em parceria com a Assembleia Legislativa do Pará e até o final de 2023, vai garantir títulos de propriedade definitiva para cerca de 15 mil famílias de áreas de bairros periféricos da capital.

Nos bairros do Jurunas, Cremação e Pedreira já foram realizados os mutirões com os moradores. Desde o início da execução da política municipal de regularização fundiária, em 26 de fevereiro de 2021, cerca de 12 mil famílias já foram beneficiadas. A meta é que, até o final de 2024, mais de 20 mil sejam contempladas.

Serviço

Ação Mutirão de Regularização Fundiária do bairro de Fátima

Data: 24/06/2023 (sábado)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Igreja Evangélica Assembleia de Deus - Rua Domingos Marreiros, 1.763, Fátima.