Moradores da rua da Paz bloqueiam a via contra a lama que toma vizinhança do Guamá

Moradores da rua da Paz, quadra 1, cuja via principal é a avenida Tucunduba, na comunidade Riacho Doce, no Guamá, estão fazendo um bloqueio da via nesta quarta-feira (13). Eles fecharam a rua. Segundo eles, o ato é motivado pelas obras executadas por uma empresa, o que estaria causando danos à rua. A empresa está construindo um condomínio nas proximidades e os caminhões precisam circular na via.

“Fizeram aqueles prédios ali. Entrou a caçamba pesada aqui. Esburacaram a rua todinha, de cima a baixo. Cavaram para fazer a tubulação dos prédios. A gente tem criança. Meus netos não podem brincar. Vizinho aqui ia sendo batido agorinha”, contou a moradora Míriam Silva de Souza Correa.

Rua foi fechada para conter fluxo de caçambas (Igor Mota / O Liberal)

Ainda segundo a moradora, as casas “ficam cheias de lama. Passa caminhão, passa trator, tudo pesado passa”. Os moradores disseram que já pediram providências para os encarregados da empresa, mas, até agora, nada teria sido feito.

“O bueiro está entupido. E, quando chove, a rua alaga”, acrescentou Míriam Silva. “A rua está só lama. Não pode ninguém passar e brincar aqui por causa dessa imundície”.

