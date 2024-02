Moradores atendidos em consultas oftalmológicas recebem óculos na Usina da Paz Guamá

Mais de 500 óculos de grau foram entregues, nesta quarta-feira (21), a moradores atendidos nas consultas e exames oftalmológicos gratuitos oferecidos pelo programa “Governo nos Bairros”. A ação ocorreu no dia 16 de janeiro, dentro da programação de aniversário da Usina da Paz Guamá, em Belém.

“Eu não tenho condições de comprar óculos novos, então achei muito importante o Governo fazer essa ação para pessoas de baixa renda. Fui muito bem atendida durante as consultas e agora recebi os óculos. É uma vida nova, pois os óculos vão me ajudar bastante”, declarou a dona de casa Simone Santos, moradora do bairro.

Renan Gabriel, de 7 anos, também foi um dos contemplados na ação. De acordo com sua tia e responsável, Rosely Costa, as consultas médicas oferecidas na Usina da Paz constataram que Renan estava tendo a visão comprometida por conta da exposição à luz proveniente de computadores e celulares.

“Ele estava com muita dificuldade na leitura, por conta da claridade. Por isso, foram solicitados os óculos. Essa entrega facilitou muito a nossa vida, principalmente a minha, que não tenho condições de comprar óculos novos e pagar por uma consulta. Fomos abençoados!”, pontuou Rosely.

Outro contemplado com novos óculos foi o autônomo Luiz Cordeiro, que agradeceu pela entrega. “A parte financeira hoje está difícil. Já fui operado de catarata, então meus óculos são caros. Para quem ganha um salário mínimo, fica complicado. Então, essa ação é uma ajuda muito grande do Governo do Estado. Só tenho que agradecer por essa campanha que está ajudando muito a população”, afirmou.

Números

Durante a ação, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, reforçou que as entregas de óculos por meio do programa “Governo nos Bairros” já beneficiaram mais de 8 mil pessoas.

“Estamos dando continuidade a essa grande ação de cidadania e saúde por todo o Pará. Hoje estamos aqui na Usina do Guamá faze​ndo entregas de óculos para essas pessoas que já passaram por serviços oftalmológicos, tiveram suas consultas e hoje estão aqui recebendo seus óculos novos. É uma ação que ajuda os adultos e também as crianças, para que elas possam ter melhoras no desempenho escolar, que é muito importante para os seus desenvolvimentos”, reforçou a vice-governadora Hana.

O secretário de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, declarou que esta é uma ação que faz com que a comunidade seja integrada a um “aparelho extraordinário”, que é a Usina da Paz. “É fundamental que a gente possa acelerar essas ações e fazer com que a cidadania chegue para quem mais precisa”, garantiu o secretário.