Moradoras de Marituba se formam em curso de aproveitamento de alimentos ofertado pela Ceasa

Trinta moradoras do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, se formaram na primeira turma do curso "Cidadania no Prato", que faz parte do projeto "Cozinha Escola", do Governo do Estado por meio da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa). O curso foi concluído nesta quinta-feira, 30, no qual as alunas aprenderam técnicas de aproveitamento de alimentos, desenvolvendo receitas à base de cascas, talos e sementes. A formação foi ministrada na Associação Papa João XXIII, uma entidade assistencial do município.

A turma aprendeu a elaboração de cardápios e recebeu, além das aulas práticas de culinária sustentável, palestras sobre empreendedorismo, visando dar às concluintes alternativas de geração de trabalho e renda. A massoterapeuta Vera Maia, 56 anos, considerou o curso como um serviço de utilidade à comunidade.

"Aprendi muito e adquiri muitas experiências que serão úteis na minha profissão. Tenho certeza que as demais alunas também irão tirar bastante proveito desse conteúdo", disse.

Para a dona de casa Josefa Djanira Santos, 71 anos, o curso foi uma oportunidade de novos aprendizados. "A gente ficou conhecendo muitas coisas que não sabíamos, e agora passaremos a aproveitar os alimentos, dando a eles uma destinação adequada, correta e nutritiva", declarou.

Segundo Nancy Fernandes, coordenadora do projeto, a ideia é levar os cursos às comunidades da Região Metropolitana e outras cidades próximas. "A Ceasa estará levando as capacitações para as comunidades, no intuito de que as pessoas se conscientizem sobre importância da sustentabilidade. Os alimentos precisam ser melhor aproveitados, pois muitas vezes descartamos a maioria dos seus nutrientes", explica.

O presidente da Ceasa Raimundo Santos Júnior, falou da alegria de estar entregando à população mais um projeto voltado ao bem estar social. "Hoje estamos formando a turma pioneira do Cozinha Escola, motivo de muita alegria e orgulho para todos nós que fazemos a Centrais de Abastecimento do Pará. Em breve, muitas outras virão em outros bairros e locais. Na Ceasa, nosso empenho têm sido diário no sentido de diminuir a fome, melhorar o meio ambiente e transformar positivamente a vida das pessoas", ressaltou o gestor.

A cerimônia de encerramento do primeiro curso elaborado pela equipe técnica, formada por pedagogos, gastróloga e nutricionista, dentre outros profissionais, incluiu degustação, entrega de certificados e exposição do material produzido durante as aulas.

O “Cozinha Escola”, cujo slogan é "Educar para Alimentar" é desenvolvido em parceria com a Fadesp e tem por objetivo levar capacitação sobre gastronomia com aproveitamento integral dos alimentos, com boas práticas na manipulação dos produtos e de educação ambiental, dentre outros.