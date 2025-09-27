Missão Belém: um resgate de vidas por meio da fé, acolhimento e solidariedade

Em meio à agitação da capital paraense, um trabalho transformador vem mudando histórias e reconstruindo vidas. Desde 2016, o Grupo Missão Belém atua em Belém com o propósito de resgatar pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas abrigo, mas também dignidade, espiritualidade e a chance de recomeçar.

Com três unidades, duas em Benevides e uma na rodovia Augusto Montenegro, a Missão Belém acolhe atualmente 315 pessoas, entre homens, mulheres e idosos, a maioria com histórico de dependência química, abandono familiar ou outras vulnerabilidades sociais.

À frente da missão em Belém está o padre Divã Anísio de Souza, que explica como se dá o trabalho de acolhimento e reinserção. “Primeiro, a gente vai até as ruas, faz um contato de amizade, sem pressão. É uma proposta de mudança de vida. Se a pessoa aceita, levamos para a casa de acolhida. Lá, ela passa de seis a nove meses num processo gradual de recuperação”.

Esse processo começa com uma triagem de dez dias, seguida por uma etapa de formação básica, onde os acolhidos recebem orientações, inclusive para cuidarem uns dos outros. “Tudo é feito por voluntários. Não temos funcionários. Os próprios acolhidos assumem as tarefas da casa, como horta, cozinha, cuidados com idosos e limpeza. Isso também faz parte do processo de dignificação”, destaca o padre.

Edson Vandes, de 28 anos, é um dos muitos que encontraram na Missão Belém uma nova chance. Após 15 anos vivendo nas ruas, ele hoje se sente um “vitorioso”. “Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa digna. Tenho minha família de volta. As escolhas que fiz aqui dentro me trouxeram até aqui”, conta emocionado. Ele relata, ainda, que parte de sua recuperação também está em ajudar os novos acolhidos: “O carinho que recebi, hoje eu dou. Já passei a minha camisa para o próximo”.

O trabalho da Missão Belém também conta com o apoio de voluntários e grupos parceiros. Um dos principais é o das Amigas Solidárias, formado por mulheres que há quatro anos decidiram abraçar a causa.

Margarete Maués, vice-presidente do grupo, conta que o apoio se dá tanto com arrecadações financeiras, por meio de eventos como shows de talentos e bingos, quanto com envolvimento direto. “Estamos ajudando a construir a catequese da Missão, que vai ser um espaço de imersão espiritual. A fé é parte essencial desse processo de recuperação”.

Já Linda Pantuária, também integrante do grupo, destaca a preocupação com a gestão responsável dos recursos. “Nós buscamos materiais, elaboramos planilhas, indicamos onde comprar mais barato e acompanhamos de perto as obras. É um trabalho conjunto e transparente”, explica. Ela também reforça que todos dentro da missão têm uma função. “Os jovens cuidam dos idosos, trabalham na padaria, na horta, em tudo. É uma comunidade viva”.

“Lá tem uma energia muito grande de amor. Quando chegamos, tinha um senhor chorando do nosso lado, emocionado só pela nossa presença”, relembra Margarete.

O trabalho realizado pela Missão Belém é, antes de tudo, sobre humanidade. Um esforço coletivo que une fé, ação e solidariedade para devolver a pessoas invisibilizadas a oportunidade de recomeçar.

Show de Talentos

O tradicional Show de Talentos Solidários, promovido pelo Grupo Amigas Solidárias, chega à sua 6ªedição no próximo dia 30 de setembro, às 20h, no Teatro da Paz. O evento beneficente reunirá artistas consagrados da cena musical paraense, que doam seu talento em prol de causas sociais.Os ingressos podem ser adquiridos pelo Ticket Fácil. Os valores são de R$50,00 a R$ 120,00.

Com um espetáculo que promete emocionar o público, o show terá apresentações de Ana Unger, Tiago Costa, Banda Vinil Club, Betinho Souza, Carlos Santos, Fábio Reis, Flávia Anjos, Gilberto Nunes, Markinho Duran, Pedrinho Cavalero, entre outros nomes, com um repertório eclético que mistura ritmos e gerações. Além das performances musicais, o evento contará com momentos especiais de dança, integrando diferentes expressões artísticas no palco.

Fundado em 2013, o Grupo Amigas Solidárias começou promovendo bingos e bazares para arrecadar recursos destinados a projetos sociais. Em pouco tempo, o Show de Talentos tornou-se uma das principais ações do grupo, com edições iniciais realizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

Com o crescimento do público e da visibilidade, o evento passou a ser realizado no Teatro da Paz a partir de 2023, atraindo artistas profissionais e ampliando o alcance das ações beneficentes.

Serviço:

Data: 30/09/2025

Hora: 20h

️ Local: Theatro da Paz

️Ingressos já disponíveis com MEIA SOLIDÁRIA

Plateia/Varanda/Frisas: R$ 120,00 (p/p) integrantes do Grupo Amigas Solidárias. (Devem ser adquiridos somente com integrantes do Grupo Amigas Solidárias via Instagram: @grupo_amigas_solidarias)

Camarotes 1ª e 2ª ordem: R$ 100,00

Galeria: R$ 80,00

Paraíso: R$ 50,00 bilheteria do Theatro da Paz ou pelo site e app Ticket Fácil Ticket Fácil