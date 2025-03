Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin destaca a necessidade de conversão da humanidade

No 3º Domingo da Quaresma, período de preparação dos cristãos para a celebração da Páscoa do Senhor, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, presidiu a Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, no final da manhã deeste domingo (23/03).

Na mensagem aos fiéis, o padre Claudio ressaltou a necessidade da conversão das pessoas para assimilar o amor de Deus.

"A palavra imperativa que temos hoje é 'conversão' (Lucas 13, 1-9). Conversão para quê? Para poder saber escutar Deus na nossa vida. Como nós vimos na Primeira Leitura do Livro do Êxodo, Moisés se deixou atrair por um fenômeno natural, uma sarça ardente que não se apagava, que continuava a arder sempre. Ele foi atraído e aí descobriu o diálogo com Deus. Isso ensina para todos nós que temos tantos eventos na vida, e cada um tem os seus eventos, que Deus quer falar conosco. Mas para poder dialogar com Ele, precisamos mudar de mentalidade, de comportamento de vida. Essa é a conversão", enfatiza o padre Claudio.

O padre chamou a atenção para o fato de que "sem a conversão a gente não vai entender nada, ou seja, tem gente que a vida toda faz sempre a mesma coisa, não mudou nada, é uma mentalidade". Trata-se, como frisou o padre Claudio, de uma conversão total e necessária, "porque senão Deus fica longe".

"A Palavra de Deus diz que não é quem diz 'Senhor, Senhor!' que entrará no Reino dos Céus, mas quem quem faz a vontade de Deus."Não basta escutar a Palavra de Deus, mas colocá-la em prática. Então, todos os dias, nós temos a grande oportunidade de executar a Palavra de Deus. No silêncio, às vezes. Não adianta dizer 'Sou Cristão!' e não se vive como cristão", salientou o religioso.

Nesse sentido, os cristãos devem refletir sobre os ensinamentos de Jesus, aproveitando, inclusive, o período da Quaresma. "É importante a pessoa refletir sobre se aquilo que está dizendo, a forma em que está agindo, no sentido de que: 'Jesus faria isso? Jesus diria isso?' Sempre se questionar isso", arrematou o padre Claudio Pighin.