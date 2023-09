Missa na sede do Grupo Liberal aborda 'a prática do perdão'

A missa celebrada neste domingo (17), na sede do Grupo Liberal e presidida pelo padre Cláudio Pighin celebrou a “prática do perdão”. A celebração é referente ao 24° domingo do tempo comum e tratou sobre a importância de compartilhar com o irmão o perdão, assim como Deus sempre perdoa os seus filhos. No momento da comunhão ocorreram os ritos iniciais com os cânticos e louvores e também as leituras dos livros do “Eclesiástico” e da “Carta de São Paulo aos Romanos”.

Durante a homilia, o padre Cláudio propôs uma reflexão sobre a importância de se liberar o perdão assim como Deus perdoa os seus filhos, segundo a Parábola do Credor Incompassivo, no livro de São Mateus, capítulo 18, versículo 21. “Nós, às vezes, queremos justificar as nossas condutas tentando explicar o motivo de não perdoar. Mas na palavra, Jesus disse que ninguém pode justificar suas condutas com os próprios raciocínios. Quando não perdoamos, mostramos que somos egoístas. Mas a coragem de saber perdoar tem que mostrar a experiência de Deus, de Jesus, de perdoar sempre”, disse.

O padre explicou que isso ocorre em todos os lugares, mas é importante ter sabedoria para agir conforme Deus espera. “Até na igreja isso acontece. Tem pessoas que vem para a missa, mas não perdoam ninguém e não dão a mão para o seu irmão. O perdão deve ser 70 vezes sete, que quer dizer para sempre. Temos que mostrar amor. Se somos sempre perdoados por Deus, porque não fazemos isso também?”, reflete.

“Às vezes eu penso que as nossas sociedades vivem tanto em conflito porque não viveram a experiência de Deus. Não podem verdadeiramente compartilhar o perdão. Se fala demais em Deus hoje em dia, mas se vive muito pouco. Mas não é fácil viver essa provisão que é o perdão. Acreditar em Deus é acreditar na bondade e viver a bondade dele.”, finalizou padre Cláudio.