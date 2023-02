Missa de cinco meses em memória do Cônego Raul Tavares será realizada nesta sexta-feira (10)

Nesta sexta-feira (10), dia em que completa cinco meses do falecimento do Cônego Raul Tavares de Sousa, carinhosamente chamado de Padre Raul, a Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) realiza uma missa em memória do fundador. A celebração está marcada para às 19h, na sede da Comunidade que fica na avenida Almirante Barroso, onde também acontecerá o lançamento das mídias sociais do “Memorial do Padre Raul” e a abertura do ‘Encontro do Compromisso 2023’.

Cinco meses após o falecimento do Padre Raul, os membros da comunidade Caju construíram um memorial para manter viva a memória da vida e obra do Cônego na comunidade. O projeto será apresentado para o público presente na missa desta noite. “Ele deixou marcas profundas do seu sacerdócio na vida de tantas pessoas, especialmente na juventude, atraindo muitos corações por meio da Alegria da Ressurreição, nosso carisma fundacional”, relata Vivianne, compromissa Caju que faz parte da equipe responsável pela comunicação do memorial.

De acordo com os idealizadores do memorial, ele será composto por duas contas de redes sociais, no instagram e no facebook, que o próprio padre Raul já usava. Esses perfis serão lançados com um novo formato de linha editorial e com proposta de memorial.

“Reativaremos suas contas no Instagram e Facebook para compartilhar suas memórias, ensinamentos e sua vida, irradiando para mais pessoas seu testemunho alegre do seguimento de Jesus”, explica Vivianne.

Encontro do Compromisso 2023

Durante a programação, os membros da comunidade também fazem a renovação do compromisso com Deus, com a Igreja Católica e com a obra Caju. Além disso, uma parte dos participantes, que passaram pelo processo de acompanhamento, formação e discernimento vocacional, irão assumir o compromisso pela primeira vez.