Ministra da Cultura Margareth Menezes canta 'clássico' do carnaval baiano na Trasladação

"Que deus abençoe a todos ,que Nossa Senhora de Nazaré ilumine a todos", disse a ministra da Cultura, Margareth Menezes, do alto do palanque na avenida Boulevard Castilhos França, na noite deste sábado (7).

e a maga que meteu faraó no meio da trasladação amo #Cirio2023 pic.twitter.com/7HBniJrhiu — Diêgo (@diegosales__) October 7, 2023

Ela assistia à Trasladação, e convidada a canta sorriu, acenou dizendo com um vibrante 'Lula' e puxou um clássico do carnaval baiano: 'Eu falei, ê, faraó, ê, faraó... Que mara mara maravilha, ê, Egito, Egito, ê", e os romeiros da Trasladação cantaram junto com a ministra.