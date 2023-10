Médicos de UPAs de Belém aguardam pagamento previsto para esta sexta-feira, afirma Sindmepa

Os médicos que atendem nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), em Belém, aguardam o pagamento de salários — que estaria atrasado há 90 dias — para esta sexta-feira (20), como informou o Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa). A previsão do repasse foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), na última segunda-feira (18), quando foi realizada a promessa de repasses para a empresa InSaúde, que gerencia as UPAs da Marambaia e Jurunas.

Até o momento, os profissionais aguardam a efetivação do pagamento. Em resposta aos constantes atrasos, os médicos devem paralisar as atividades no próximo sábado (21), como já anunciado no último dia 18. A categoria afirma que o último pagamento realizado foi no dia 13 de setembro, ainda referente ao mês de junho. Os valores deveriam ser repassados em até 45 dias após o mês de plantão desempenhado.

"O Sindicato dos Médicos do Pará - Sindmepa dá total apoio aos médicos das UPAs do Jurunas e da Terra Firme e lamenta que mais uma vez os profissionais precisem recorrer à paralisação para ter garantido o direito de receber pelo serviço prestado. O atraso de mais de 90 dias no pagamento só demonstra a desvalorização da categoria por parte da gestão. Mesmo sem receber os valores devidos, os médicos seguem cumprindo as escalas até o início da paralisação, prevista para o dia 21", diz um trecho da nota do Sindmepa.

Em nota enviada nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), afirmou que a paralisação dos médicos já atinge a UPA da Marambaia. O Sindmepa, no entanto, afirmou, também por meio de nota, que não foram comunicados sobre a situação da Marambaia, somente Jurunas e Terra Firme. Ainda segundo o pagamento, o sindicato declara: "Esperamos que o prazo de repasse, previsto para esta sexta-feira, seja cumprido e os pagamentos sejam regularizados para que a população de Belém não seja prejudicada com a redução no atendimento", afirma a nota.