Médico do presidente Lula é assaltado por dois motoqueiros armados em São Paulo

Médico do presidente Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho foi assaltado na manhã desta terça-feira (12) na garagem de consultório dele na região da Bela Vista, no Centro de São Paulo (SP). A polícia prendeu um dos suspeitos de participar do roubo.

Segundo o próprio médico, dois homens, cada um em uma moto, o seguiram e o abordaram na garagem do prédio. O consultório do doutor Kalil é perto da unidade do Hospital Sírio-Libanês, onde o médico atende.

De acordo com o doutor Kalil, ele ficou sob a mira de uma arma e teve itens levados pela dupla de assaltantes, como a aliança de casamento, um par de óculos e um relógio de luxo que ganhou do sheik de Dubai.

Um segurança do consultório teria realizado um disparo contra os criminosos, mas eles conseguiram fugir. O cardiologista não reagiu, e, de imediato, entregou o que os dois homens queriam: um relógio de pulso.

O médico registoru boletim de ocorrência e seguiu para atender os pacientes que o agurdavam. Essas informações foram prestadas pela assessoria do doutor.

Prisão de um suspeito

De acordo com a polícia civil, de São Paulo, um homem foi preso suspeito de participação no assalto à mão armada ao médico cardiologista Roberto Kalil Filho, que tem entre seus pacientes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo.

Conforme o delegado Hélio Bressan, da seccional de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, o homem preso em flagrante estaria como "olheiro" do crime.

O suspeito dava cobertura aos criminosos, do lado externo da garagem do edifício onde ocorreu a ação, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo.

O delegado Bressan informou também que solicitará a quebra do sigilo telefônico do detido à Justiça. "Com toda a certeza vai constar que ele estava naquele local e naquela hora, além de outras tantas informações que eu tenho certeza que vamos encontrar lá (no aparelho telefônico), disse o delegado.

O nome do suspeito não foi divulgado