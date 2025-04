Mecânico Alcino Lima denuncia buraco aberto que preocupa moradores do Guamá

Um buraco aberto há cerca de dois meses na passagem Marinho, próximo a Augusto Corrêa no bairro do Guamá, em Belém, vem sendo motivo de preocupação para quem vive e trabalha na área. A cratera, que expõe a tubulação de esgoto e cresce com o tráfego de veículos, representa um risco constante, especialmente para motociclistas, ciclistas e pedestres que passam pelo local diariamente.

Mecânico Alcino Lima denunciam buraco aberto que preocupa moradores do Guamá (Foto: Raoni Joseph | Especial em O Liberal)

Alcino de Oliveira Lima, que trabalha em uma oficina nas proximidades, relata que a situação já resultou em quedas e acidentes. “Essa situação aí desse buraco, já tá há muito tempo aberto e tá expondo esse esgoto. Um homem caiu nesse buraco e eu coloquei aqueles ferros lá, justamente para não cair mais ninguém. O pessoal aqui da comunidade colocou essa placa para evitar que alguém caia”, contou.

Segundo ele, já houve acidentes no local. “Corre muito perigo o pessoal aqui, galera de bicicleta. Já caiu uma moto aí também nesse buraco.” Apesar da gravidade do problema, Alcino afirma que nenhuma autoridade foi até o local para avaliar ou tentar resolver a situação. “Nunca ninguém apareceu aqui pra ajeitar esse buraco.” Ainda de acordo com Alcino, a situação se agrava com as chuvas. “Quando chove, a chuva cobre o buraco, fica tudo alagado e quem passa por aqui, corre o risco de sofrer um acidente.”

Ele também critica a falta de manutenção da via e a ausência de um novo asfalto. “Aqui ainda temos que viver com a ausência de asfalto na rua, faz um bom tempo que não passa um asfalto novo aqui.” A via é usada frequentemente por veículos pesados, o que tem acelerado a deterioração do solo. “Passa muito carro pesado aqui, alguém tem que ajeitar isso, senão vai piorar a situação. Porque está afundando mesmo esse solo.”

Mesmo sem carro, Alcino tem que conviver com o risco diariamente. “Eu pelo menos não tenho carro, mas eu passo por aí beirando pra não cair. Agora a pessoa que não conhece a via, e passa por aqui, não sabe desse buraco, pode cair.” Ele lembra que, no início, o buraco era pequeno. “Esse buraco era pequeno, mas todo dia passa carro pesado aqui pela rua, e vai abrindo cada vez mais.”

A redação do Jornal O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém para saber se há previsão de reparo no local e aguardamos o retorno.