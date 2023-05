Mauro Cid prestará novo depoimento à Polícia Federal nesta 5° feira

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, prestará depoimento à PF (Polícia Federal) na tarde desta 5° feira. A audiência faz parte da operação Venire, que investiga um suposto esquema de fraude em dados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus familiares.

Mauro Cid está preso desde 3 de maio no BPEB (Batalhão de Polícia do Exército de Brasília). Este será Será o 3º depoimento do militar em menos de 2 meses. Em 5 de abril, ele foi interrogado no inquérito que investiga a tentativa do governo Bolsonaro de entrar com joias sauditas no Brasil sem declará-las à Receita Federal.

No dia em que foi preso, Cid foi levado a prestar depoimento no caso da suposta inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas do Minstério da Saúde. De acordo com o exército, a cela onde Cid está detido tem uma cama de solteiro, 1 armário e uma mesa de apoio.

JAIR BOLSONARO

Durante seu depomento à PF na 3ª feira, 16, o ex- presidente disse não acreditar que Mauro Cid tenha fraudado o seu cartão de vacinação e o de sua filha, Laura Bolsonaro. Bolsonaro disse desconhecer a inserção de dados falsos no seu documento e que, caso Cid tenha feito da adulteração, não foi a seu pedido.

Foi o 3º depoimento de Bolsonaro desde que saiu da Presidência. O 1º, em 5 de abril, apurou o recebimento de joias do governo da Arábia Saudita. Já o 2º foi realizado em 26 de abril e tratava sobre os atos extremistas de 8 de Janeiro.