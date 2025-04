Manter a atividade física nos feriados pode fazer toda a diferença para a saúde

Feriado é sinônimo de descanso, viagem, encontros com a família e amigos e, muitas vezes, de pausa nas atividades físicas. No entanto, especialistas alertam: manter o corpo em movimento, mesmo nos dias de folga, pode ser essencial para a saúde física e mental. No feriado desta segunda-feira, 21, Dia de Tiradentes, os belenenses aproveitaram a folga para movimentar o corpo.

Os benefícios da prática regular de exercícios são notáveis e vão muito além da estética. “Nos feriados, nosso corpo pede por descanso, sim, mas também por movimento, o que promove saúde, bem-estar e ajuda a renovar a motivação diária”, explica o educador físico Mayko Guimarães.

Para a administradora Adelma Rocha e seu marido, Manoel Rocha, que estão de férias na capital, manter o ciclo de atividades físicas não é sacrifício — é um hábito cultivado há pelo menos 30 anos.

O casal Adelma e Manoel Rocha aproveitaram o feriado de Tiradentes para praticar atividade física, que já é hábito em suas rotinas' (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

“Para a gente é normal, é parte do nosso dia a dia. Quando não estamos em casa, continuamos caminhando, correndo, andando de bicicleta ou mesmo passeando com nossos bichinhos. O que não vale é ficar parado, deixando o corpo acostumar com o sedentarismo. Conseguimos unir lazer, estética e qualidade de vida, e ainda temos a chance de prevenir uma série de doenças que chegam com o avanço da idade,” contou Adelma.

A atividade física ajuda a regular o sono, melhora o humor, reduz o estresse, fortalece a imunidade e previne doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e depressão.

“Exercícios regulares ajudam a controlar a pressão arterial, o colesterol, os níveis de glicose no sangue e o peso corporal. Aproveitar o tempo do feriado para sair, respirar ar fresco e caminhar, mesmo que por pouco tempo e no seu ritmo, faz bem para o coração e para a mente,” complementa o especialista.

O casal Elizabeth e Gilson Monteiro contam que o exercício físico é um hábito a ser cultivado até integrar totalmente a rotina (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

“Depois que você cria o hábito de se exercitar, seu corpo passa a pedir movimento. Meu marido e eu vamos à academia todos os dias, e, quando podemos, saímos para caminhar ou, como hoje, passear de bicicleta na praça ou em algum parque da cidade. Unimos o útil ao agradável: melhoramos nossa saúde respirando ar puro. Já conhecemos vários pontos turísticos de Belém assim, pedalando pela cidade,” explica a auxiliar de contabilidade Elizabeth Monteiro.

Para o marido de Elizabeth, Gilson Monteiro, a prática de exercícios é uma forma de se manter ativo, independentemente do dia.

“O importante é não deixar o cansaço vencer. A rotina de trabalho não pode nos impedir de cuidar do corpo e da qualidade de vida. Manter uma atividade física regular, seja diariamente, nos feriados ou nos finais de semana, é essencial,” finaliza.

Metas podem ajudar a manter o ritmo

Traçar metas é um ótimo gatilho mental para manter o foco. É muito mais natural continuar uma prática quando ela está ligada a um objetivo claro. No entanto, é importante que essas metas sejam reais e viáveis. Objetivos distantes demais podem ter o efeito contrário e gerar desmotivação.

A dica dos profissionais é estabelecer mini metas e trilhar um caminho até o objetivo final. O cérebro gosta de rotinas, e manter o hábito diário com horários definidos reduz as chances de imprevistos e melhora os resultados, já que o corpo se habitua à prática e se desenvolve melhor com a repetição.

Equilíbrio é a chave

Isso não significa que você precise seguir o mesmo treino da academia nos feriados. “O mais importante é manter o hábito ativo, tanto no cérebro quanto no corpo. Se você fica parado por vários dias, o corpo tende a se acostumar com a inatividade,” alerta o educador físico.

Uma atividade leve em um dia de descanso pode melhorar o humor, a saúde e até ajudar a manter o condicionamento físico. A regra é simples: a prática não deve causar dores musculares.

Belenenses foram às ruas praticar atividade física mesmo no feriado desta segunda-feira, 21, Dia de Tiradentes (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Se a preferência for por treinos mais intensos ou com acompanhamento profissional, muitas academias oferecem horários especiais durante feriados e finais de semana. Para manter o ritmo, o ideal é planejar e adaptar a rotina, priorizando atividades que combinem com o tempo livre e seu estado físico.

Algumas sugestões incluem organizar os treinos com antecedência, buscar atividades ao ar livre ou em grupo, variar os exercícios para evitar a monotonia e respeitar os sinais do corpo — incluindo os dias de descanso, quando necessário.

Para o ambientalista Virgílio Moura, caminhar nas praças é um verdadeiro "banho ambiental". “Temos que ver caminhadas e corridas como muito mais que exercícios. É uma oportunidade de respirar ar de qualidade. Nossas praças são repletas de plantas, árvores, animais e belezas que não percebemos no dia a dia. Então, tomar esse banho de natureza, mesmo nos feriados, não é um sacrifício — é um presente para o nosso corpo,” destaca Virgílio.

Para o especialista, a atividade física é um hábito que deve ser adquirido com paciência. “Nosso corpo precisa de tempo e repetição para gerar resultados. É essencial ter paciência consigo mesmo, não desanimar se os resultados não forem imediatos e manter as metas em mente. Com dedicação e foco, os resultados virão,” conclui.

Confira 7 dicas para manter o ritmo dos treinos nos feriados

Além dos benefícios físicos, manter a atividade física ajuda a equilibrar os excessos alimentares tão comuns nesse período. Caminhadas em trilhas, corridas na praia ou práticas de ioga ao ar livre proporcionam benefícios físicos e mentais — além de aproximar você da natureza.

Dicas:

Caminhadas em trilhas

Corridas em praias ou parques

Práticas de ioga ao ar livre

Treinos com peso corporal

Ciclismo em parques

Dança em grupo

Alongamentos ao ar livre

Fonte: educador físico Mayko Guimarães