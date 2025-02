Mangueira com risco de queda é removida da avenida Brás de Aguiar em Belém

Na manhã desta segunda-feira (10), uma mangueira de 25 metros de altura está sendo retirada da avenida Brás de Aguiar, entre a travessa Doutor Moraes e a avenida Serzedelo Corrêa, no bairro de Nazaré, em Belém. A remoção é necessária devido ao risco iminente de queda da árvore, identificado durante o monitoramento preventivo realizado pela prefeitura. O trabalho de supressão está sendo feito por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

De acordo com Paulo Porto, engenheiro agrônomo da Semma e integrante da força-tarefa lançada no sábado (8), a árvore apresentava um avançado estágio de apodrecimento interno, causado por ataque de cupins. “Aqui tem uma podridão que cabe uma mão dentro da base do tronco dessa árvore. Isso indica que ela tem um apodrecimento interno por ataque de cupim. Apesar de estar frondosa, com uma copa bonita, a gente não pode deixar ela nesse risco, principalmente porque ela está no centro da cidade”, explicou.

A ação faz parte de um trabalho contínuo de levantamento e identificação de árvores comprometidas na capital, intensificado nos últimos meses devido ao aumento de quedas na cidade. “Nós estamos com o trabalho de monitoramento das mangueiras por conta de ter tido muita queda na cidade. Então, por ordem do prefeito e da secretária, estamos monitorando todas as áreas, fazendo novos levantamentos e identificando novas árvores que precisam ser removidas”, disse Porto.

Além das supressões, a Semma também realiza podas de limpeza e equilíbrio para evitar a retirada desnecessária de vegetais. “A ideia nossa é não parar nunca de podar as árvores, porque é um trabalho ininterrupto. Algumas a gente não vai remover, vai reduzir a copa para tentar salvar o vegetal, dependendo da estrutura dela”, afirmou o engenheiro.

Ele alertou ainda para a importância de que a população não realize podas irregulares por conta própria. “A gente pede sempre para a população não fazer nenhum tipo de interferência na arborização da cidade. Chame a secretaria, porque você, chamando pessoas não autorizadas, pode desequilibrar essa árvore e facilitar a queda, principalmente nessa época de chuva”, enfatizou.

O monitoramento de árvores com risco de queda segue sendo feito em diferentes pontos da cidade. No sábado (8), outra supressão foi feita na esquina da Generalíssimo Deodoro com a Boaventura da Silva, onde uma árvore já estava sem copa e apresentava sinais de apodrecimento externo.