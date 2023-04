Malhação de Judas: 20 mil pessoas devem participar do evento na Cremação

A tradicional festa da Malhação de Judas, no bairro da Cremação, deverá contar com cerca de 20 mil pessoas este ano e terá o apoio da Prefeitura de Belém. A programação popular começa com o velório dos bonecos nesta sexta-feira (7) e vai até o sábado (8), quando serão realizadas as brincadeiras com as crianças do bairro. Essa manifestação cultural e as encenações da Paixão de Cristo são atrações culturais da Semana Santa na capital paraense.

A Malhação de Judas é uma tradição no bairro da Cremação. Segundo os moradores, somente em torno da rua Fernando Guilhon, existem cerca de seis associações que promovem a manifestação cultural.

Críticas políticas e sociais

A apresentação das associações de malhadores de Judas enfatizam temáticas sociais, como críticas a políticos, combate a preconceitos e outras questões. Haroldo Cardoso de Alburqueque, de 76 anos, já realiza a Malhação de Judas há 50 anos. “Eu comecei a confeccionar os bonecos e nunca mais parei, porque há uma lenda de que quem para, morre, e eu não quero morrer, não”, disse, sorrindo.

Segurança

Em Nota, a Guarda Municipal de Belem (GMB) informa que um efetivo de 95 homens vai trabalhar durante o feriado da Semana Santa, em especial na Malhação de Judas, que concentra maior número de pessoas na rua Fernando Guilhon, na Cremação. Seis motos e três viaturas serão distribuídos estrategicamente em toda a extensão dessa via e adjacências.

A presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Inês Silveira, anunciou que, além de disponibilizar agentes culturais, a Prefeitura de Belém fornecerá a estrutura de logística e apoio de infraestrutura, como banheiros químicos, palcos e sonorização para o dia do evento.

Tradição

“Belém tem uma tradição de mais de 50 anos com essa cultura popular e a Prefeitura de Belém, por meio da Fumbel, não poderia deixar de dar esse apoio por meio desse edital que nós estamos inaugurando após o período pandêmico”, salientou Inês.

Para garantir a segurança do trânsito durante o evento, a rua Fernando Guilhon, entre as avenidas Alcindo Cacela e Generalíssimo Deodoro, na Cremação, ficará temporariamente interditada nesta sexta-feira (7) e no sábado (8).

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o desvio provisório dos itinerários das linhas de ônibus que trafegam no cruzamento interditado, da seguinte forma:

Desvios

A linha 631 (Marex-Ver-o-Peso), no sentido centro-bairro, seguirá pela Av. Fernando Guilhon, Tv. Quintino Bocaiuva, Rua dos Mundurucus, Av. Alcindo Cacela, Av. Fernando Guilhon, a destino.

Já a linha 229 (Pedreira-Condor), sentido centro-bairro, fará o percurso pela Trav. 9 de Janeiro, Av. Fernando Guilhon, Av. Alcindo Cacela, Av. Padre Eutíquio, a destino.

A medida entra em vigor a partir das 18h desta sexta-feira (7) e vai até as 13h do sábado (8).