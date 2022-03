Mais de 50 remadores protestam contra poluição dos rios durante maior ‘maré alta’ do ano em Belém

Com objetivo de chamar atenção para pedir políticas públicas em defesa do meio ambiente, mais de 50 pessoas entre atletas, ambientalistas e praticantes de esportes aquáticos realizam uma manifestação, na manhã deste sábado (19), com saída da baía do Guajará e chegada no Ver o Peso, um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil. Ao meio dia de hoje, a maré deve chegar a 3,3 metros e, tradicionalmente, as águas do rio Guamá invadem áreas baixas.

Em caiaques e canoas havaianas, os manifestantes levaram faixas e cartazes, para pedir maior atenção na preservação dos rios, investimentos em saneamento básico, ações de incentivo ao reaproveitamento de resíduos e a valorização do ecoturismo na cidade. O grupo pretende acessar as ruas alagadas do comércio da cidade.

Pela quarta vez os remadores realizam o evento. A manifestação dos canoeiros é pacífica, criativa e original. Segundo os organizadores, a ideia é chamar a atenção de todos para um tema que está em evidência