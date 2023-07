Mãe relata nas redes sociais que filho foi mordido por morcego em Belém

No fim da tarde de quinta-feira, 6, uma moradora de Belém usou as redes sociais para relatar que o filho, um adolescente de 16 anos, foi mordido por morcego enquanto dormia, dentro de casa. Ela relata as dificuldades para que o jovem fosse medicado adequadamente na rede pública. No final, o adolescente conseguiu a medicação e passa bem.

De acordo com o relato da mulher na rede social, o próprio adolescente avisou que achava que tinha sido mordido por um morcego que, ele suspeita, estaria escondido na casa desde o dia anterior. Na ocasião, o jovem mostra uma foto do ombro esquerdo, com dois furos semelhantes à mordida do animal.

"Pela manhã, corri no Google e achei alguns sites do Governo falando que precisa ser feito imediatamente a vacina antitetânica, antirrábica e o soro. Na UBS do Jurunas não deram a antirrábica, alegando que agora a conduta é observar o animal. Não satisfeita, voltei a noite e a enfermeira disse que ele tinha sim que tomar a vacina antirrábica, são quatro doses aliás, e mais o soro antirrábico, que só tem disponível no PSM da 14", escreve a mãe na publicação.

A mulher conta que foi até o Hospital Pronto Municipal Socorro Mário Pinotti, na 14 de Março, mas que lá foi informada de que, para receber o soro antirrábico, o menino precisava receber uma medicação prévia (dexametazona), que não estava disponível na unidade. Ela, então, precisou recorrer a uma unidade de saúde particular para fazer o pré-soro e, depois, voltar ao HPSM.

"Depois de muita informação errada, preocupação e neura, fui orientada por um infectologista e a conduta é a seguinte: quatro doses de vacina antirrábica; uma dose de antitetânica e o soro antirrábico (esse soro só pode ser tomado uma vez na vida). (...) Já sabem que se vocês forem atacades por animal silvestre tem que correr para o posto de saúde e fazer todo esse rolê de vacina mais soro", escreveu.

Depois do susto, a mulher confirma que o jovem passa bem: "Só com as dores no braço e na perna das vacinas que tomou. A mordida foi bem superficial e não inflamou".

A redação integrada de O Liberal aguarda o posicionamento da Secretaria Municial de Saúde (Sesma) sobre a situação.