Macaco apanha faca e sobe no telhado de casa em Benevides, nesta terça (9)

Moradores da alameda Tropical, perto da praça do bairro Begozão, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, tiveram um momento insólito na manhã desta terça-feira (9), quando um macaco prego conseguiu pegar uma faca e subiu no telhado de uma casa. Carlos Augusto Cardoso, 30 anos, conta que por volta das 10 horas de hoje, tomou conhecimento de que um macaco havia apanhado uma faca na pia da casa de uma vizinha.

O animal seguiu, então, para um muro, e dali se dirigiu até o telhado da casa de Carlos. "Ele ficou lá no telhado, e depois deixou a faca lá mesmo e foi embora", relata o morador.

Preocupados com a situção fora do comum, os moradores chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. "Essa foi a segunda vez que o macaco veio para cá, para as casas; na primeira, ele mordeu a minha esposa, e, por isso, ficamos preocupados hoje", revela Carlos.

Técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) compareceram ao local da ocorrência. No entanto, o macaco já havia deixado o local, seguindo para uma área de mata perto das casas.