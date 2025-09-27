Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Localidades do Pará e Amazonas vão ter tarifa de luz até 47% menor para consumidor

Comunidades vão receber energia elétrica por fonte solar e térmica a diesel, esse último tipo de fornecimento é alvo de críticas

O Liberal
fonte

Localidades do Pará e Amazonas vão ter tarifa de luz até 47% menor para consumidor. (Reprodução)

Nesta sexta-feira (26), o leilão de energia promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) garantiu redução da tarifa de energia elétrica para consumidores de áreas isoladas nos estados do Pará e Amazonas. O leilão foi avaliado como um sucesso pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Presidente do Conselho de Consumidores de Energia do Pará (Concepa), o defensor público, Cásio Bitar, considerou, à primeira vista, o leilão positivo por ter assegurado um deságio para o consumidor, mas apontou questões em relação ao modelo híbrido adotado, já que as localidades vão receber energia elétrica tanto de usinas com fonte solar quanto térmica a diesel.

‘Modelo é poluente por ter a queima de combustível fóssil’, aponta presidente do Concepa

“Existem críticas ao modelo híbrido que foi oferecido para algumas cidades, que vai misturar energia fotovoltaica, solar, mas também híbrido com gerador a diesel. Isso vai na contramão do esforço que tem sido feito para diminuir as emissões nos sistemas isolados. Então, é positivo, pela possibilidade de deságio, de desonerar o consumidor que vai ter esse suprimento de energia, mas, por outro lado, o modelo, é um modelo que ainda contempla a queima de combustíveis fósseis”, ressaltou Cásio Bitar.

Ele observou ainda: “Enquanto presidente do Consepa, eu vejo isso com preocupação sobretudo num momento em que estamos vivendo, onde existe um esforço nacional e global, para a diminuição de emissões (poluentes)”.

Os sistemas isolados, explicou o defensor público, têm eletricidade fornecidas por geradores. “São grandes usinas queimando diesel. O leilão objetivava oportunizar aos investidores a apresentação de soluções sustentáveis, renováveis para esse suprimento. Esses lugares isolados, historicamente, têm uma energia de baixa qualidade porque ela vem de uma máquina queimando combustível fóssil e agora isso vai ser substituído por um modelo híbrido, quando na verdade, se pensava modelos que efetivamente zerassem as emissões”, concluiu o defensor.

Conforme a Aneel, o prazo para início de funcionamento dos empreendimentos é 20 de dezembro de 2027. No Pará, o Consórcio IFX-You.on – Sisol vai ofertar a potência de 30,1 MW também por meio de uma usina híbrida integrando geração solar e térmica a diesel, a ser instalada em Jacareacanga, no sudeste estadual. A previsão é de investimento de R$ 240 milhões, com receita fixa anual de R$ 48,2 milhões.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

leilão aneel

energia elétrica

pará e amazonas
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

MAIS LIDAS EM BELÉM

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda