Listão do vestibular: confira quando as instituições públicas do Pará divulgarão os resultados

Com a liberação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na última terça-feira (16), cresce a expectativa dos vestibulandos para o resultado do listão das universidades públicas do Pará. Diversas instituições utilizam a prova como critério de avaliação. Já outras aderem ao Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Portanto, as datas de divulgação dos resultados podem mudar. Confira quando cada universidade divulgará o esperado listão:

UFPA

Apesar da data de divulgação do listão não ter sido revelada oficialmente, o Processo Seletivo 2024 (PS 2024) da Universidade Federal do Pará (UFPA) ainda precisa cumprir algumas etapas para que isso aconteça. A previsão é de que a partir da próxima sexta-feira (26) a instituição poderá divulgar a lista dos aprovados para as 7.644 vagas ofertadas.

Até o momento, segundo a Universidade, já foram realizadas as fases de divulgações preliminares das inscrições homologadas e da demanda prévia. A partir de agora, o que falta para a revelação do listão é: prazo de recurso às inscrições contra a homologação das inscrições calendário, resultado da avaliação dos recursos (até 2 dias úteis após o prazo do recurso), homologação definitiva (até 2 dias úteis após o prazo de recurso contra a homologação das inscrições), demanda final (após a homologação definitiva), processamento do listão (após a homologação definitiva) e, por fim, a divulgação da data do listão.

Ainda de acordo com a UFPA, todas essas etapas duram até 10 dias úteis (sem contar sábado e domingo), a contar do dia 17 de janeiro, que foi a data em que a instituição recebeu as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encaminhadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Uepa

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) fará a divulgação do Listão 2024 na sexta-feira (26). O resultado do Processo Seletivo (Prosel) deve ocorrer a partir das 9h. Neste ano, os mais de 60 mil inscritos disputam 3.586 vagas ofertadas para os 89 cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia, na capital paraense e em mais 18 municípios do interior do Estado.

Ufra

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) possui duas formas de ingresso: pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e pelo Processo Seletivo Próprio (Prosel). Em 2024, a Ufra vai ofertar 2.240 vagas (1.135 pelo Sisu e 1.105 pelo Processo Seletivo próprio, ambos utilizando as notas do Enem).

A primeira oferta de vagas será pelo Sisu, que é organizado pelo Ministério da Educação. O Sisu iniciou as inscrições na segunda-feira (22) e segue até quinta-feira (25). Já os resultados serão no dia 30 de janeiro. Em março, serão abertas as inscrições para o Prosel da Ufra, ainda sem cronograma e edital disponíveis, e que irá ofertar a outra metade das vagas.

Ufopa

Iniciou nesta terça-feira (23) e segue até 23 de fevereiro as inscrições para o Processo Seletivo Regular (PSR) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Neste ano, serão ofertadas 1.448 vagas, sendo 1.168 vagas para os cursos do Campus Santarém, 36 vagas para o curso do Campus Alenquer, 36 vagas para o curso do Campus Monte Alegre, 64 vagas para os cursos do Campus Oriximiná, 36 vagas para o curso do Campus Itaituba, 72 vagas para os cursos do Campus Juruti e 36 vagas para o curso do Campus Óbidos. A previsão é de que o primeiro listão saia em abril, conforme informado anteriormente à reportagem.

Unifesspa

Com 1.360 vagas, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) também adere ao Sisu. O resultado da primeira lista dos classificados por meio do sistema será divulgado no dia 30 de janeiro. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Campus de Marabá (900), Campus de Rondon do Pará (120), Campus de São Félix do Xingu (90), Campus de Santana do Araguaia (100) e Campus de Xinguara (150). Confira os cursos ofertados em cada campi,

IFPA

O Instituto Federal do Pará (IFPA) publicou o Cronograma do Processo Seletivo Unificado (PSU) Graduação 2024. A Lista Preliminar de Classificação Geral será publicada no dia 31 de janeiro e o Resultado Final será divulgado no dia 6 de fevereiro, após período de interposição de recursos.

Ao todo, são 2.099 vagas ofertadas pelos campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Conceição do Araguaia, Castanhal, Itaituba, Marabá Industrial, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí. A seleção será realizada com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ben) do ano de 2020, 2021, 2022 ou 2023.

Confira as previsões de divulgação dos listões dos aprovados:

UFPA: previsão é a partir do dia 26 de janeiro

Uepa: 26 de janeiro

Ufra: 30 de janeiro (Sisu); Prosel: sem previsão

Unifesspa: 30 de janeiro (Sisu)

Ufopa: previsão que seja em abril

IFPA: Lista Preliminar de Classificação Geral: 31 de janeiro; e o Resultado Final: dia 6 de fevereiro