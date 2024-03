Linha fluvial Mosqueiro/Belém é suspensa; saiba o motivo

A linha fluvial Mosqueiro/Belém segue suspensa, temporariamente, como informado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) nesta quarta-feira (27). De acordo com a Semob, a previsão de retorno das operações da linha é para o dia 13 de abril. Também segundo a autarquia, a suspensão será realizada devido questões técnicos-operacionais. A Semob não detalhou, no entanto, o que deve ser realizado nesse período em que as viagens estarão suspensas.

Ainda na última sexta-feira (22), houve uma paralisação temporária da linha fluvial Belém-Mosqueiro. O retorno da operação, segundo a Semob, estava previsto para a próxima Sexta-Feira Santa (29) e que a linha municipal de ônibus Mosqueiro-São Brás continua funcionando normalmente para os interessados em chegar à ilha.

Conforme a Semob, a linha fluvial Belém-Mosqueiro entrou em operação no dia 14 de julho de 2023, com o navio Solimões, com capacidade para transportar 208 passageiros sentados. As viagens para Belém têm partida no Terminal Hidroviário de Mosqueiro, na praça Matriz. O retorno para a ilha ocorre a partir do Terminal Hidroviário de Belém, na avenida Marechal Hermes. O tempo de viagem varia entre uma hora e meia e duas horas, a depender da maré.