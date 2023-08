Libanês Nabih Abou El Hosn morre aos 94 anos em Belém

Aos 94 anos, o libanês Nabih Abou El Hosn morreu, nesta quinta-feira (3), em Belém. A causa da morte não foi divulgada pela família. O velório começou às 6h desta sexta-feira (4) na Capela da Saudade. Com cortejo fúnebre, o sepultamento será pela tarde, às 16h30, no Cemitério Recanto da Saudade.

No Instagram, o prefeito Edmilson Rodrigues lamentou a partida de Hosn e aproveitou para prestar homenagens e contar a trajetória do libanês à capital paraense, além das lutas em defesa do povo palestino.

“Tive a honra de encontrá-lo em sua última festa de aniversário, abraçá-lo e conversar sobre sonhos. Nabih era um sonhador. Jovem, veio do Líbano para Belém, constituiu família, constituiu um grande empreendimento e, mesmo alcançando condições dignas de vida, nunca deixou de lutar pela liberdade de seus irmãos libaneses e pelo bem-estar do seu novo povo, o povo brasileiro. Nabih foi um lutador em defesa do direito do povo palestino à autodeterminação e a um estado soberano. Nabih parte e deixa uma linda família e se eterniza pela sua história de trabalho, de conquistas e de luta por um mundo mais justo e mais feliz. Minha solidariedade e um forte abraço à família deste grande amigo”, disse Edmilson.

A filha dele, Magda, que é advogada, disse ter perdido o herói dela e que Nabih deixa um enorme legado.

“Perdi meu herói e o melhor ser humano que já conheci e que tive a felicidade e a benção de poder chamá-lo de pai. O seu legado é imenso, tantas histórias, lutas, conquistas, vitórias e ensinamentos que serei eternamente grata. Ele foi meu maior exemplo de pessoa. Sua simplicidade, generosidade e princípios éticos refletiam em seu coração sempre repleto de amor e de uma grande vontade de proteger sua família. Isso tudo fez minha admiração aumentar ainda mais por ele. E assim eu cresci vendo seus sonhos e projetos de vida sendo realizados apenas com a força do seu pensamento, sempre positivo”, contou ela também no Instagram.