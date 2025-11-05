Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Lib Talks estreia com debates sobre empreendedorismo e desenvolvimento sustentável na Amazônia

O evento acontecerá nesta quarta-feira, 5, a partir das 17h, no Espaço Romulo Maiorana, na sede do Grupo, no bairro do Marco, em Belém

O Liberal
fonte

Lib Talks estreia com debates sobre empreendedorismo e desenvolvimento sustentável na Amazônia. (Wagner Santana | Arquivo O Liberal)

Nesta quarta-feira (5), o Grupo Liberal realiza a primeira edição do Lib Talks, um novo projeto multiplataforma que promete se consolidar como espaço permanente de debates estratégicos sobre o Pará, Belém e a Amazônia. O evento acontecerá a partir das 17h, no Espaço Romulo Maiorana, na sede do Grupo, no bairro do Marco, em Belém.

O primeiro encontro terá como tema “Empreendedorismo na Amazônia” e reunirá especialistas para discutir modelos de negócios que valorizam os recursos e saberes amazônicos sem comprometer o equilíbrio ecológico. A segunda edição já está marcada para o dia 26 de novembro, com foco na bioeconomia na Amazônia.

O Lib Talks nasce com o propósito de aproximar especialistas, empreendedores e lideranças locais, promovendo o diálogo e a reflexão sobre os caminhos do desenvolvimento sustentável. O projeto é uma realização do Grupo Liberal, com patrocínio do Banco da Amazônia, Equatorial Energia e Sebrae.

Segundo Ney Messias, produtor cultural e diretor de Entretenimento, Promoções e Rádio Web do Grupo Liberal, o novo formato reflete o momento de transformação da empresa e sua presença em múltiplas plataformas. “É um produto multiplataforma. Ao mesmo tempo em que ele é transmitido para o YouTube, ele transitará em todos os nossos perfis digitais”, explica.

O Lib Talks será transmitido ao vivo pelo canal de O Liberal no YouTube, com cobertura completa em todas as plataformas do Grupo, incluindo Instagram, Facebook, X (antigo Twitter), Kwai e TikTok. O público participante é composto por especialistas, acadêmicos, empresários e representantes do poder público, convidados especialmente para o evento.

As duas primeiras edições serão mediadas por Ney Messias, que conta com o apoio das jornalistas Layse Santos e Mary Tupiassu.

O projeto já nasce com planos de expansão. A partir de 2026, o Lib Talks passará a se chamar Lib Talks Amazônia, ampliando sua atuação para outras capitais da Amazônia Legal. As gravações serão realizadas nas próprias cidades, com entrevistas sobre os principais casos de empreendedorismo amazônico. “A ideia é oferecer uma contextualização ampla do empreendedorismo na Amazônia, destacando experiências e soluções que possam inspirar novos negócios e políticas de desenvolvimento sustentável”, explica Ney.

O diretor adianta ainda que o projeto dialoga com temas de interesse nacional, entre elas parcerias com o Ministério das Cidades, e poderá futuramente se expandir para Brasília e São Paulo. “Às vezes, teremos edições voltadas apenas a Belém; outras, ao Pará ou à Amazônia. Mas também poderemos ter recortes de interesse nacional. Aí o céu é o limite”, afirma.

Para Ney Messias, o Lib Talks representa mais do que um novo produto: é um símbolo da evolução do Grupo Liberal no cenário da comunicação amazônica. “Cada vez mais, estamos tratando os conteúdos do Grupo Liberal como digitais e multiplataforma. A audiência está fragmentada, presente em vários canais. Então, precisamos estar em todos eles: no impresso, no rádio, na TV e, principalmente, no digital. Onde a audiência estiver, os conteúdos do Grupo Liberal estarão lá”, conclui.

Confira os palestrantes do Talks “Empreendedorismo na Amazônia”:

  • Layse Santos: jornalista paraense com mais de duas décadas de atuação na imprensa amazônica. Foi repórter, editora e apresentadora na TV Liberal (afiliada Globo). É sócia fundadora da agência EKO Estratégias em Comunicação e consultora da Gaia – Territórios de Fala Amazônica. Especialista em reputação e comunicação estratégica.
  • Kátia Garcez: geógrafa com doutorado em Ciências Agrárias e sólida experiência em agroecossistemas, focado em sustentabilidade na Amazônia. Atua como conselheira, consultora e professora, especializada em bioeconomia, ESG, mudanças climáticas, e cadeias de valor na Amazônia, como óleo de palma e açaí. Possui vasta experiência com entidades como FAO/ONU, Petrobrás, MDA, SUDAM e ABNT.
  • Raphael Medeiros: diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Formado em Administração de Empresas (Unama), pós-graduado em Comércio Exterior (Cesupa) e com MBA em Administração e Marketing (PUC-RJ). Empreendedor com ampla experiência na área de marketing e vendas, em grandes empresas no eixo Rio-São Paulo.
