Julho Amarelo inicia com programação de conscientização sobre hepatites virais e testagens em Belém

A campanha de prevenção às hepatites virais inicia neste domingo, 2, com a abertura do "Julho Amarelo" na praça da República, em Belém. 600 testagens foram oferecidas à população, resultando no quantitativo de 2.400 testes – das hepatites B e C, sífilis e HIV. Além das testagens, o público recebeu o aconselhamento e também se imunizou contra a influenza, Covid-19 e HPV.

Marília Magalhães, coordenadora estadual de hepatites virais explicou a importância da campanha e as possíveis formas de contrair hepatite. "O Julho Amarelo é uma campanha de nível nacional, mês de conscientização das hepatites virais. Porque é importante procurar para realizar o teste rápido? Porque todos nós somos vulneráveis também a ter contato com esse vírus. A forma de transmissão ou é a relação sexual desprotegida, sem o preservativo ou é compartilhando o material que perfura e corta: material de unha, escova de dente, aparelho de barbear,e todos nós somos suscetíveis", começou.

A responsável explicou que de acordo com os resultados dos testes a população seria orientada e, em casos positivos para Hepatite, a pessoa seria encaminhada para realizar o tratamento. "Se der negativo nós orientamos as formas de prevenção e se der positivo, além da gente orientar a prevenção de outras infecções a gente encaminha essa pessoa para o serviço especializado, em Belém a Casa Dia e no estado o SAE", concluiu.

A professora e pedagoga Melissa Oliveira, 45 anos, compareceu à ação acompanhada da filha Daniela Oliveira, 14 anos. Enquanto ela buscou a imunização contra a Covid-19, a filha tomou a vacina da gripe e contra a hepatite. "Eu acho que a ciência está mais do que comprovada que precisamos estar protegidas para que não haja as situações como vivenciamos. Eu sou viúva, perdi meu marido para a COVID. Então, todos nós temos que nos proteger. trouxe a minha filha para tomar a vacina da gripe e da hepatite. Ela tem toda a consciência que ela precisa se proteger. Estar atenta a tudo o que acontece. É uma proteção agora neste período, para um futuro ", finalizou.

A testagem rápida para os vírus da Hepatite B e C continua sendo ofertada nas Unidades Básicas de Saúde nos 144 municípios do Estado, assim como a vacina para a Hepatite B.