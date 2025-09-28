Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Jornalista paraense lança novo livro sobre temas que inspiram fé, crítica e resgate cultural

A mais nova obra de Walbert Monteiro reúne artigos e crônicas publicadas no jornal O LIBERAL, além de textos inéditos ou previamente divulgados nas redes sociais

O Liberal

O jornalista e pesquisador Walbert Monteiro, que também é colunista em O LIBERAL, lança na próxima quarta-feira, 1º de outubro, às 17h, o livro “Reflexões Apenas”, no Museu do Judiciário, localizado na avenida Nazaré com a esquina da rua Rui Barbosa, no bairro de Nazaré, em Belém. Esta é a 13ª obra de sua trajetória literária e a quarta na linha que reúne artigos e crônicas publicadas no jornal O LIBERAL, além de textos inéditos ou previamente divulgados nas redes sociais.

“Não tenho qualquer pretensão de convencer o leitor sobre os pensamentos que exponho. São argumentos que traduzem o que a minha consciência me indica como aceitável, sem que, nem de longe, me proponha a impô-los como verdade. O que busco, como o título sugere, é despertar reflexões sobre críticas comportamentais, abordagens religiosas, políticas ou, no que considero meus temas preferidos, o resgate histórico de personagens ou acontecimentos importantes da nossa História”, explica o autor.

A obra conta com prefácio assinado por Sebastião Godinho, também membro das Academias Paraenses de Letras e de Jornalismo e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e cronista de O LIBERAL. Segundo ele, o livro reúne “sínteses reflexivas de um experimentado analista” e também o olhar de “um pesquisador apaixonado dos fatos históricos relevantes da cidade, lendo, anotando e escrevendo acerca de assuntos que tocam a sensibilidade daqueles que amam os ecos do passado, seus personagens e curiosidades”.

Aos 81 anos, Walbert celebra mais uma publicação como resultado do incentivo de seus leitores fiéis. Sua produção literária também contempla títulos com temática religiosa, como A Essencialidade de Maria, Decidir-se, Rosário, Um Tesouro Que Se (Re)Descobre e Círio de Nazaré, Meu Olhar de Fé, sendo este último considerado seu bestseller, esgotado após duas edições de mil exemplares cada. Também integram sua bibliografia livros de resgate histórico como Jubileu 200 anos da Igreja da Trindade, Jubileu 50 anos da Turma Sobral Pinto, Igrejas Históricas de Belém e Três Vultos Históricos do Pará, além das coletâneas Reflexões Reclusas, Reflexões Libertas, Minhas Reflexões e Palavras, Além do Tempo.

Atualmente, o autor finaliza novos projetos, como Itinerário da Salvação (exercícios quaresmais), a reedição de Igrejas Históricas e outro livro ainda sem título definitivo sobre o folclore paraense, tema com o qual mantém envolvimento direto como presidente da Comissão de Folclore do Instituto Histórico e Geográfico do Pará.

No dia do lançamento, o autor estará presente para autografar Reflexões Apenas e outras obras disponíveis de seu acervo. “Terei a satisfação de receber e autografar este livro e outros títulos que estejam em disponibilidade”, conclui Walbert Monteiro.

image A obra conta com prefácio assinado por Sebastião Godinho, também membro das Academias Paraenses de Letras e de Jornalismo e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e cronista de O LIBERAL. (Divulgação)

O autor

Walbert Monteiro é bacharel em Direito e Administração, jornalista profissional e escritor, além de ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Ele também integra a Academia Paraense de Letras e a Academia Paraense de Jornalismo. O escritor ainda coordenou o Círio de Nazaré no biênio 1989/1990. Grande parte dos trabalhos dele tem ainda uma forte ligação com temas religiosos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

walbert monteiro

lançamento de livro

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Novenas do Círio transformam lares de Belém em santuários de devoção

Assim, em cada novena realizada, o Círio de Nazaré vai se construindo também dentro das casas, em encontros que reafirmam a fé católica

28.09.25 7h00

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

MAIS LIDAS EM BELÉM

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

CÍRIO

Círio 2025: Parque ITA é liberado para funcionamento após vistoria dos bombeiros

Espaço no Círio de Nazaré em Belém recebeu autorização parcial e seguirá em funcionamento até novembro

28.09.25 17h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda