Jornalista paraense lança novo livro sobre temas que inspiram fé, crítica e resgate cultural

O jornalista e pesquisador Walbert Monteiro, que também é colunista em O LIBERAL, lança na próxima quarta-feira, 1º de outubro, às 17h, o livro “Reflexões Apenas”, no Museu do Judiciário, localizado na avenida Nazaré com a esquina da rua Rui Barbosa, no bairro de Nazaré, em Belém. Esta é a 13ª obra de sua trajetória literária e a quarta na linha que reúne artigos e crônicas publicadas no jornal O LIBERAL, além de textos inéditos ou previamente divulgados nas redes sociais.

“Não tenho qualquer pretensão de convencer o leitor sobre os pensamentos que exponho. São argumentos que traduzem o que a minha consciência me indica como aceitável, sem que, nem de longe, me proponha a impô-los como verdade. O que busco, como o título sugere, é despertar reflexões sobre críticas comportamentais, abordagens religiosas, políticas ou, no que considero meus temas preferidos, o resgate histórico de personagens ou acontecimentos importantes da nossa História”, explica o autor.

A obra conta com prefácio assinado por Sebastião Godinho, também membro das Academias Paraenses de Letras e de Jornalismo e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, e cronista de O LIBERAL. Segundo ele, o livro reúne “sínteses reflexivas de um experimentado analista” e também o olhar de “um pesquisador apaixonado dos fatos históricos relevantes da cidade, lendo, anotando e escrevendo acerca de assuntos que tocam a sensibilidade daqueles que amam os ecos do passado, seus personagens e curiosidades”.

Aos 81 anos, Walbert celebra mais uma publicação como resultado do incentivo de seus leitores fiéis. Sua produção literária também contempla títulos com temática religiosa, como A Essencialidade de Maria, Decidir-se, Rosário, Um Tesouro Que Se (Re)Descobre e Círio de Nazaré, Meu Olhar de Fé, sendo este último considerado seu bestseller, esgotado após duas edições de mil exemplares cada. Também integram sua bibliografia livros de resgate histórico como Jubileu 200 anos da Igreja da Trindade, Jubileu 50 anos da Turma Sobral Pinto, Igrejas Históricas de Belém e Três Vultos Históricos do Pará, além das coletâneas Reflexões Reclusas, Reflexões Libertas, Minhas Reflexões e Palavras, Além do Tempo.

Atualmente, o autor finaliza novos projetos, como Itinerário da Salvação (exercícios quaresmais), a reedição de Igrejas Históricas e outro livro ainda sem título definitivo sobre o folclore paraense, tema com o qual mantém envolvimento direto como presidente da Comissão de Folclore do Instituto Histórico e Geográfico do Pará.

No dia do lançamento, o autor estará presente para autografar Reflexões Apenas e outras obras disponíveis de seu acervo. “Terei a satisfação de receber e autografar este livro e outros títulos que estejam em disponibilidade”, conclui Walbert Monteiro.

O autor

Walbert Monteiro é bacharel em Direito e Administração, jornalista profissional e escritor, além de ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Ele também integra a Academia Paraense de Letras e a Academia Paraense de Jornalismo. O escritor ainda coordenou o Círio de Nazaré no biênio 1989/1990. Grande parte dos trabalhos dele tem ainda uma forte ligação com temas religiosos.