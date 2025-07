Itens arqueológicos são encontrados em obra de revitalização da Praça da Bandeira, em Belém

Durante as obras de revitalização da Praça da Bandeira, em Belém, fragmentos arqueológicos significativos foram encontrados, revelando traços da história da cidade. Os trabalhos, iniciados no dia 23 de julho, já no primeiro dia revelaram vestígios que remontam aos séculos 18 e 19. A última escavação ocorre nesta sexta-feira (1º).

Entre os itens encontrados estão fragmentos de cerâmica, louça, vidro, ferro e moedas de ferro desses períodos. De acordo com o arqueólogo Kelton Mendes, responsável pela escavação, os objetos ajudam a compor um panorama de ocupação e uso do território ao longo do tempo.

“Logo nos primeiros 50 centímetros de escavação já apareceram elementos significativos. Esses achados contam parte da história da cidade que estava soterrada”, destacou.

A escavação e o acompanhamento arqueológico são realizados pela equipe da Amazônia Arqueologia, sob supervisão de técnicos especializados. Todo o processo segue os critérios estabelecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que acompanha o andamento da obra por meio de relatórios técnicos mensais.

Além do trabalho de campo, a equipe realiza análise laboratorial dos materiais, curadoria dos achados e ações de educação patrimonial, como a comunicação com a população do entorno e com a imprensa.

A arquiteta e restauradora Tainá Arruda, que acompanha o projeto, destaca que os itens estão sendo armazenados e catalogados de forma técnica e cuidadosa. “Estamos fazendo todo o processo em diálogo com o Iphan. Queremos que esses achados não fiquem restritos aos registros técnicos. Eles são parte da memória da cidade e merecem ser compartilhados com a população”, afirma.

Parte do acervo já está sendo articulado para futura exposição em parceria com o Museu do Estado do Pará, reforçando o caráter educativo e cultural da iniciativa.

A revitalização da Praça da Bandeira é realizada pelo Instituto Cultural ARTÔ, responsável pela instalação artística Freezone Cultural Action, que será apresentada durante a COP30 em Belém, em novembro deste ano. O projeto é uma parceria com o Comando Militar do Norte e a Prefeitura de Belém, com apoio da empresa Arruda Arquitetura e Restauro e da equipe da Amazônia Arqueologia.

“A ação já começa fazendo história. O início das obras coincidiu com a descoberta de fragmentos que ajudam a compreender o passado desse espaço simbólico da cidade”, afirma Giovanni Dias, idealizador da Freezone. “Trata-se de uma intervenção de arte e cultura para conectar o presente e o futuro de forma criativa e sensível”, completa.