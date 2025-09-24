Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Instituto Ação Pensando Bem integra projeto ‘Juizado Vai à Escola’ com foco no direito das crianças

A ação é realizada em parceria com o Instituto Ação Pensando Bem, além de contar com o apoio de instituições como o Ministério Público do Pará (MPPA), Cruz Vermelha Brasileira, Sicoob Coimppa e Polícia Militar

Gabriel Pires
fonte

Instituto Ação Pensando Bem, que tem a gestão de Carmem Peixoto (à direita de verde) apoia o projeto em defesa dos direitos infantis (Foto: Divulgação)

A 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém lançou, nesta quarta-feira (24), o projeto “O Juizado Vai à Escola”, uma iniciativa que busca aproximar o poder judiciário do ambiente escolar e promover a conscientização sobre direitos e deveres de crianças e adolescentes. A ação é realizada em parceria com o Instituto Ação Pensando Bem, além de contar com o apoio de instituições como o Ministério Público do Pará (MPPA), Cruz Vermelha Brasileira, Sicoob Coimppa e Polícia Militar.

O projeto “Juizado Vai à Escola” tem como objetivo levar às escolas públicas e privadas de Belém informações sobre direitos, deveres e temas sensíveis, como bullying, violência sexual, saúde mental e uso consciente da tecnologia. A iniciativa prevê palestras, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e capacitações voltadas a profissionais da educação, com foco na prevenção e no fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos.

A ação também conta com o apoio da Escola Judicial (EJPA). O evento tem, ainda, a parceria da juíza Rubilene Silva Rosário, titular da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital. A mesa de abertura do encontro contou com a presença da presidente do Instituto Ação Pensando Bem, Carmem Peixoto, que atua em parceria com os demais órgãos. Na ocasião, houve o lançamento das campanhas "Brincar também é educar" (com foco no combate ao uso de telas) e "Doe tempo, salve vidas" (alusiva à saúde mental).

O Instituto Ação Pensando Bem atua em diversas áreas no Pará, incluindo distribuição de alimentos, suporte a crianças e adolescentes vulneráveis, renovação de instituições sociais e iniciativas de educação ambiental. É pensando nesse cuidado com as crianças, segundo Carmem Peixoto, que a entidade se dispôs a colaborar com o projeto. Segundo ela, em um cronograma ainda a ser definido, as instituições se unirão para levar informação às escolas.

“A juíza Rubilene, membro do instituto, me procurou para organizar o projeto ‘Juizado nas Escolas’. O projeto, liderado pelo Tribunal de Justiça, visita escolas para educar as crianças. O objetivo é combater o esquecimento das obrigações escolares, que muitas vezes ocorre quando as crianças recebem tablets ou celulares e acabam passando muito tempo nesses aparelhos ou na rua, mesmo em escolas públicas, nas quais as mães nem sempre têm condições”, afirma Carmem Peixoto.

Carmem Peixoto ressaltou que um dos pilares é o combate ao uso excessivo de telas e o reforço da importância dos estudos. Ela destaca que o Instituto Ação Pensando Bem demonstra o lado da filantropia, mostrando que é possível ajudar o próximo. “O instituto atua há 20 anos. Nós somos 90 mulheres no instituto, todas ligadas à filantropia. Temos juízas, empresárias e donas de casa no instituto. Sempre tivemos parcerias com o TJPA. E, agora, o Ministério Público, na gestão do desembargador Alexandre Tourinho, também quis fazer a parceria com o nosso instituto”, frisa.

´Princípios

A presidente do instituto ainda pontua: “Vamos levar a elas [crianças e adolescentes] o valor de um livro, o valor de não precisar chegar em casa para pegar papel e caneta. O valor de uma criança com uma formação tão sólida que, ao chegar em casa, não irá para a rua com colegas, mas sim voltará para a leitura. Ou seja, educação, porque a educação começa na base”, reforça Carmem.

“Com toda força, vamos visitar as escolas e pedir um espaço para que as pessoas possam escutar, tirar dúvidas e pedir informações. E como podem fazer isso? Vamos fortalecer esses princípios. Hoje, uma psicóloga, uma pedagoga e mais uma profissional do instituto irão. Faremos isso três vezes por semana, dependendo da aceitação e da demanda. É um trabalho de longo prazo. Vamos também a escolas que precisam muito mais”, acrescenta Carmem Peixoto.

Além disso, durante a programação, a juíza Rubilene Rosário destacou que o projeto busca garantir um futuro saudável para crianças e adolescentes, com experiências afetivas junto à família e à escola. A magistrada alertou para os riscos do isolamento no mundo virtual e do adoecimento precoce que pode comprometer a vida adulta. Segundo a juíza, o trabalho é voltado à proteção, ao cuidado e à escuta, com a participação da escola, da família e da rede de proteção, em cumprimento ao que determina a Constituição. “Todos nós estamos unidos nesta causa”, afirma.

Projeto

O projeto do TJPA visa proteger crianças e adolescentes, levando informações sobre seus direitos às escolas. A iniciativa cria uma rede de prevenção, tratando de temas como bullying, violência, exploração sexual, saúde mental e o Sistema de Garantia de Direitos. Palestras para alunos, pais e educadores conscientizam a comunidade escolar sobre a importância de garantir um futuro seguro e saudável para os jovens.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

instituo ação pensando bem

o juizado vai à escola

direito das crianças
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Árvore do Círio: uma releitura criativa em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré

Yeda Chaves transforma a própria casa em um altar criativo de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, misturando fé, cultura e memória afetiva

24.09.25 8h00

BELÉM

Obra da Nova Tamandaré chega a 96% e revela visual da Quadra F

As obras do parque abrangem toda a extensão do canal da Avenida Tamandaré, com cerca de 1,4 quilômetro

23.09.25 10h03

BELÉM

Brechó da Trindade: solidariedade que transforma vidas e une casais

O brechó foi criado como uma alternativa para arrecadar fundos destinados às ações sociais da paróquia

22.09.25 21h44

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

SUSTENTABILIDADE

Do canal à construção: lixo coletado por ecobarreiras em Belém se transforma em tijolos ecológicos

Lixo coletado pelas primeiras ecobarreiras colocadas nos canais da capital paraense já está sendo reutilizado e, além dos tijolos, devem virar matéria-prima sustentável para outros objetos

21.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda