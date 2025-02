Instituições de ensino se preparam para a COP 30 em Belém com eventos e debates nesta quarta (5)

Nesta quarta-feira (5), a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Instituto Federal do Pará (IFPA) realizam eventos para apresentar debates e projetos que preparam o caminho para a COP 30, que fará de Belém, em 2025, o centro das discussões climáticas globais. Com a cidade já respirando os ares desse grande encontro, que será realizado de 10 a 21 de novembro, as instituições de ensino mostram seu papel na construção de um futuro mais sustentável.

UFPA: “Movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP 30”

Como lançamento do “Movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP 30”, a UFPA promoverá um grande evento nesta quarta-feira (5), no Auditório Benedito Nunes, das 9h às 18h30. A programação contará com debates, exposições científicas e participação de convidados de diferentes regiões do Brasil.

Protagonista na América Latina em pesquisas sobre biodiversidade, a universidade organiza uma participação ativa nas discussões climáticas, buscando sensibilizar a comunidade acadêmica e promover o protagonismo das vozes amazônicas no contexto das mudanças climáticas. O evento reforça a importância da integração entre ciência e sociedade, construindo pontes entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais para enfrentar os desafios do aquecimento global.

A programação contará com a participação de representantes de movimentos sociais, reitores de universidades da Amazônia e especialistas no tema das mudanças climáticas. Entre os convidados confirmados, estão lideranças indígenas, quilombolas e representantes da sociedade civil organizada, reforçando o compromisso da UFPA com a pluralidade de vozes. Neste sentido, o evento coloca em destaque a mobilização social e os desafios da COP 30, incluindo atores diretamente envolvidos na temática do meio ambiente, sem desconsiderar a complexidade de nossa região.

Participação ativa na COP 30

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, destaca que o movimento é uma oportunidade única para consolidar o papel da Universidade como uma referência em pesquisas amazônicas e em iniciativas sustentáveis. “Queremos mostrar ao mundo que a Amazônia é um laboratório vivo, com soluções que podem, e devem, ser escaladas globalmente. A UFPA está à disposição da sociedade e dos governos para contribuir com ações concretas”, afirma.

Além disso, a UFPA solicitou o status de entidade observadora para o Secretariado da Convenção sobre Mudanças Climáticas, que comunicará sua decisão nos próximos meses. “A solicitação da UFPA foi aprovada na primeira etapa do processo de avaliação e estamos confiantes de que o resultado final será favorável. Como entidade observadora, a UFPA poderá estar presente na Blue Zone da COP-30, para influenciar diretamente as negociações e fortalecer a defesa da Amazônia”, afirma o professor Antonio Maués, membro da comissão.

Serviço

Ciência e Vozes da Amazônia na COP-30

Data: 5 de fevereiro de 2025

Local: Auditório Benedito Nunes – UFPA

Horário: 9h às 18h30

IFPA na COP 30

No dia 5 de fevereiro, às 16h, a Casa Mia recebe o evento “IFPA na COP 30”, marcando o lançamento da agenda de projetos e divulgações científicas que o Instituto realizará até a conferência. A iniciativa destaca o papel transformador do IFPA, com foco na preservação da Amazônia, no debate sobre emergências climáticas e no fortalecimento da educação para um desenvolvimento sustentável.

O evento vai reunir gestores do IFPA, reitores dos Institutos Federais da região Norte, agentes políticos e representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), do Governo do estado, da prefeitura, de instituições de ensino e de instituições parceiras. A intenção é criar um espaço de diálogo e de fortalecimento das instituições da região Norte, especialmente do estado do Pará. A presença de diferentes Instituições do estado e da região norte visa reforçar que o debate da COP30 deve ser democratizado, respeitando os saberes e as vivências amazônicas.

Projetos

Na ocasião, também será lançado o site cop30.ifpa.edu.br, no qual será possível consultar os projetos de ensino, pesquisa, inovação e/ou extensão desenvolvidos pelo IFPA, que tratam do tema “Combate de mudanças climáticas” e que atuam dentro de um ou mais dos 18 ODS. Os projetos pertencem a diversos Eixos Tecnológicos, tratam de pautas socioambientais e entregam soluções inovadoras para o mundo.

Há, por exemplo, o projeto de Apicultura do Campus Óbidos, o projeto de Reaproveitamento de material de informática, Campus Paragominas, a Escola Nacional do Turismo do Campus Belém, o projeto de habitação ribeirinha sustentável, também desenvolvido pelo Campus Belém, as Placas fotovoltaicas do Campus Conceição do Araguaia, o projeto do Campus Ananindeua, de segurança e saúde do trabalho nas atividades do setor florestal na Amazônia brasileira e o projeto de identificação e quantificação dos focos de calor na Área de Proteção Ambiental Arquipélago do Marajó, desenvolvido pelo Campus Breves.

Serviço

IFPA na COP 30

Data: 5 de fevereiro de 2025

Local: Casa Mia - Tv. Quintino Bocaiúva, 1696. Reduto.

Horário: 16h