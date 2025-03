Inscrições para oficinas gratuitas de arte e ofício são abertas pela Fundação Cultural do Pará

A Fundação Cultural do Pará abriu inscrições para oficinas de iniciação artística e de ofício. Estão disponíveis 452 vagas, em 31 cursos, que abordam diferentes linguagens culturais e técnicas. O período de inscrição é de 6 a 14 de março, e a matrícula deve ser realizada na sede do Curro Velho, no bairro do Telégrafo, onde ocorrerão as aulas. A previsão é que os cursos iniciem no dia 17 de março (segunda-feira) e prossigam até 4 de abril.

As oficinas são gratuitas para alunos da rede pública (Ensino Fundamental e Médio) e de infocentro. Crianças menores de 12 anos, pessoas com deficiência (PcDs) e idosos a partir de 60 anos também são isentos do pagamento de taxa. Para universitários, alunos de escolas particulares e demais interessados, será cobrada uma taxa de R$ 20,00, que deve ser paga em espécie no ato de inscrição, na secretaria do Curro Velho.

Arte

Linguagem visual é o grupo que ofertará o maior número de vagas, são 145. As oficinas são voltadas à iniciação ao desenho; estamparia com carimbos; desenho e gravura; iniciação à serigrafia; confecção de joia têxtil; objetos decorativos em cerâmica; desenho em quadrinhos; iniciação à serigrafia e iniciação à pintura.

Linguagem cênica oferece 80 vagas, divididas pelos cursos de Dança de salão e Iniciação teatral.

Linguagem musical oferta 75 vagas para cinco cursos: Iniciação ao violão; Bateria - primeiros passos; Aprendendo teclado; Bateria: ritmo, coordenação e criatividade e Batuque Amazônico.

Ofício

O Núcleo de Produção do Curro Velho é responsável pelas oficinas de ofício. São 70 vagas ofertadas em sete cursos: Do papel ao produto; Estamparia amazônica com serigrafia; Utilitários com madeira; Acessórios de moda com reaproveitamento de sombrinha; Confecção de mascotes da Amazônia em tecido; Embalagem criativa e Design de bolsas com banner.

A programação completa das oficinas, com dias e horários das aulas, está disponível no site da FCP ou por meio do link.

Serviço: Oficinas no Curro Velho. Período de inscrição: 6 a 14 de março de 2025. Período de realização das oficinas: 17/03 a 4/4/2025. Inscrições presenciais na sede do Curro Velho - Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287, Bairro do Telégrafo.