Inglês e Espanhol: saiba como se inscrever para turmas de cursos livres de idiomas da Uepa

As inscrições para cursos livres de idiomas na Universidade do Estado do Pará (Uepa) já estão abertas. Ao todo, são ofertadas 14 turmas, e o processo de inscrição deve ser realizado por meio do sistema Sigaa da Uepa. Os interessados têm até o dia 6 de fevereiro para se inscrever. As aulas serão oferecidas nas modalidades presencial e on-line. Do total de vagas, são dez turmas de língua inglesa e quatro de língua espanhola.

No curso de inglês, há turmas regulares presenciais dos níveis 1 ao 4, turmas regulares on-line dos níveis 1, 2 e 3, além de uma turma on-line de inglês instrumental, voltada à preparação para exames de proficiência exigidos em programas de mestrado e doutorado.

Já o curso de espanhol conta com turmas presenciais dos níveis 1, 2 e 3 e uma turma on-line de nível 1. As aulas ocorrem, principalmente, aos sábados pela manhã, com opções também às quartas-feiras à tarde e às quintas-feiras à noite, conforme a modalidade e o nível escolhidos.

Os cursos de idiomas da Uepa são destinados a estudantes, servidores da universidade e à comunidade em geral, com idade mínima de 16 anos. A proposta é desenvolver habilidades comunicativas, interacionais e interculturais, fortalecendo as ações de extensão universitária.

Cada turma oferece 25 vagas, sendo 20 para alunos pagantes e cinco vagas gratuitas, destinadas exclusivamente a servidores da Uepa, respeitando a ordem cronológica de inscrição.

Documentação

Para efetivar a inscrição, é necessário o preenchimento completo do formulário eletrônico e o envio, em arquivo único em PDF, de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e, no caso de servidores, comprovante de vínculo institucional. A homologação da inscrição depende da correta anexação e da legibilidade dos documentos.

Os candidatos selecionados receberão, por e-mail, o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento da matrícula.

Os cursos são de natureza autossustentável, com investimento de R$ 70 na matrícula e quatro parcelas de R$ 70, destinadas à manutenção das atividades, concessão de bolsas aos instrutores e cobertura de custos operacionais.

As aulas terão início entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2026, conforme a modalidade e o dia da semana da turma, e seguem até o mês de junho.

Nivelamento

Candidatos que desejarem ingressar diretamente em níveis mais avançados poderão solicitar teste de nivelamento, mediante envio de e-mail após a confirmação da inscrição. Ao final de cada módulo, os alunos que alcançarem média mínima de 7,0 e frequência igual ou superior a 75% da carga horária terão direito à certificação.