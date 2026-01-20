Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Inglês e Espanhol: saiba como se inscrever para turmas de cursos livres de idiomas da Uepa

Com inscrições até o dia 6 de fevereiro, as aulas terão duas modalidades: presencial e on-line.

O Liberal
fonte

Ao todo, serão ofertadas dez turmas de língua inglesa e quatro de língua espanhola (Foto: Divulgação)

As inscrições para cursos livres de idiomas na Universidade do Estado do Pará (Uepa) estão abertas. Ao todo, são ofertadas 14 turmas, e o processo de inscrição deve ser realizado por meio do sistema Sigaa da Uepa. Os interessados têm até o dia 6 de fevereiro para se inscrever. As aulas serão oferecidas nas modalidades presencial e on-line. Do total de vagas, são dez turmas de língua inglesa e quatro de língua espanhola.

No curso de inglês, há turmas regulares presenciais dos níveis 1 ao 4, turmas regulares on-line dos níveis 1, 2 e 3, além de uma turma on-line de inglês instrumental, voltada à preparação para exames de proficiência exigidos em programas de mestrado e doutorado.

Já o curso de espanhol conta com turmas presenciais dos níveis 1, 2 e 3 e uma turma on-line de nível 1. As aulas ocorrem, principalmente, aos sábados pela manhã, com opções também às quartas-feiras à tarde e às quintas-feiras à noite, conforme a modalidade e o nível escolhidos.

Os cursos de idiomas da Uepa são destinados a estudantes, servidores da universidade e à comunidade em geral, com idade mínima de 16 anos. A proposta é desenvolver habilidades comunicativas, interacionais e interculturais, fortalecendo as ações de extensão universitária.

Cada turma oferece 25 vagas, sendo 20 para alunos pagantes e cinco vagas gratuitas, destinadas exclusivamente a servidores da Uepa, respeitando a ordem cronológica de inscrição.

Documentação

Para efetivar a inscrição, é necessário o preenchimento completo do formulário eletrônico e o envio, em arquivo único em PDF, de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e, no caso de servidores, comprovante de vínculo institucional. A homologação da inscrição depende da correta anexação e da legibilidade dos documentos.

Os candidatos selecionados receberão, por e-mail, o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento da matrícula.

Os cursos são de natureza autossustentável, com investimento de R$ 70 na matrícula e quatro parcelas de R$ 70, destinadas à manutenção das atividades, concessão de bolsas aos instrutores e cobertura de custos operacionais.

As aulas terão início entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2026, conforme a modalidade e o dia da semana da turma, e seguem até o mês de junho.

Nivelamento

Candidatos que desejarem ingressar diretamente em níveis mais avançados poderão solicitar teste de nivelamento, mediante envio de e-mail após a confirmação da inscrição. Ao final de cada módulo, os alunos que alcançarem média mínima de 7,0 e frequência igual ou superior a 75% da carga horária terão direito à certificação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cursos livres

idiomas

ufpa

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GREVE

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação

Categoria afirma que prefeitura ignora decisão judicial e denuncia prejuízos a alunos, professores e famílias

19.01.26 21h02

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Servidores da assistência social municipal entram em greve contra projeto que extingue a Funpapa

Sindicato aponta adesão à greve de 90% entre os servidores; novos atos e manifestações estão previstas para essa semana

19.01.26 17h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda